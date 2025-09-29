تسريب صوتي يفجر خلافًا في العراق بين الصدر والمالكي، ما القصة؟

نفى النائب بالبرلمان العراقي عن «ائتلاف دولة القانون» ياسر صخيل المالكي، صحة تسجيل صوتي مسرّب يزعم ضلوعه في مخطط لاغتيال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلا أن الأخير خرج وسط حشد كبير من أنصاره لزيارة مرقد والده؛ المرجع محمد محمد صادق الصدر، الذي اغتيل عام 1999، في خطوة بدت رسالةَ تحدٍّ للأطراف التي يُعتقد أنها تخطط لاستهدافه.

تنفيذ عملية اغتيال ضد الصدر

وكان الناشط المعارض علي فاضل قد صرّح، خلال برنامج يقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بامتلاكه معلومات تفيد بوجود نية لدى النائب ياسر صخيل لتنفيذ عملية اغتيال ضد الصدر، باستخدام طائرة مسيّرة، خلال زيارته المرتقبة إلى مرقد والده في مدينة النجف.

وبحسب «الشرق الأوسط»، علّق مقتدى الصدر على هذه الأنباء بتغريدة مطولة، قال فيها: «مثل هذه التسريبات لن تكون مثارًا للفتنة، فنحن نحب الوطن ولا نريد له الضرر، ولن يتفاعل أحد مع فتنتكم، فنحن نراهن على وعي وطاعة (التيار الشيعي الوطني) أكيدًا كما عهدناهم».

وأبقى الصدر الباب مواربًا حيال التعامل مع ما أُثير بشأن محاولة اغتياله من قبل النائب المالكي؛ صهر زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي.

ومن جهته، نفى النائب ياسر المالكي ما ورد في التسريبات جملة وتفصيلًا، مبينًا أنها «تهدف إلى إحداث فتنة»، فيما عدّ نفسه وتياره منتميين إلى «مدرسة الصدرَيْن»، في إشارة إلى الزعيم المؤسس لـ«حزب الدعوة» محمد باقر الصدر، الذي أعدمه صدام حسين عام 1980، ومحمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر، الذي يُتهم النظام ذاته باغتياله عام 1999 في مدينة النجف.

وفي الوقت الذي لم تصدر فيه ردود فعل رسمية، باستثناء نفي النائب ياسر صخيل المالكي، المتهم الأول في المؤامرة المفترضة ضد زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، فإن مراقبين سياسيين يشيرون إلى تصاعد مخاوف حقيقية من فتنة شيعية - شيعية، يجري الحديث عنها في الغرف المغلقة.

ووفق مراقبين، فإن هذه الفتنة قد تهدف في نهاية المطاف إلى تأجيل الانتخابات، وتهيئة الأجواء لإعلان حالة طوارئ، قد يكون الشيعة في العراق الطرف الأضعف والأكثر استهدافًا فيها، خصوصًا في ظل ازدياد المخاوف من احتمال توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لإيران، وما قد يرافقها من تداعيات على الفصائل المسلحة العراقية المرتبطة بها.

لأول مرة من دون الصدر

وفي الوقت الذي تحشد فيه القوى السياسية كل إمكاناتها للمشاركة في الانتخابات المقررة يوم 11 نوفمبر المقبل، تأتي هذه الانتخابات بوصفها الأولى من نوعها التي تجرى دون مشاركة «التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي)» بقيادة مقتدى الصدر.

وفي منشور على منصة «إكس»، وصف مقتدى الصدر الانتخابات المقبلة بأنها «مهملة» ولا «تغني ولا تسمن من جوع». وأشار إلى أن هذه الانتخابات هي الأولى في العراق التي تُجرى من دون «التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي)»؛ مما أثار مخاوف وتكهنات متعددة بين المشاركين فيها، بما في ذلك القول إن الصدر «سوف يمنع الوصول إلى صناديق الاقتراع بالقوة، وقيل إنه سوف يثير الفتن لكيلا تكون الأجواء جاهزة لإجراء الانتخابات، وقيل إنه سوف يستعين بقواعده الشعبية المليونية ودفعهم إلى الشارع باحتجاجات ومظاهرات قد تكون سلمية... أو غير ذلك».

وكشف الصدر عن أن بعض خصومه السياسيين «يتمنون عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لعدم تيقنهم من نتائجها التي قد لا تصب في صالحهم، أو حفاظًا على مكتسباتهم التي حصلوا عليها، معتبرين وجودهم أهم من العملية الديمقراطية؛ إن وجدت». كما أشار إلى احتمال وقوع تصعيد قبيل الانتخابات «من قبل عشاق السلطة ومحبي الكراسي ومن يسيل لعابهم للأموال والمناصب»، دون أن يحدد الأطراف أو الجهات التي تسعى لذلك.

«لن تضرنا سهامكم»

وأكد الصدر أنه لا يرغب في الفتنة، لكنه، وبنبرة غير مسبوقة، قال: «إن أردتم التصعيد، فأنتم تعلمون أننا لها ولن تخيفنا تهديداتكم ولن تضرنا سهامكم... فما هي إلا شقشقة هدرت ثم تتحول بعد الإعلان عن النتائج إلى صراعات بينكم أنتم الذين اشتركتم بها... فالنتائج ستختلف عمّا سبق، فالشعب وعى وللوطن رعى، وسوف يقاطع المقاطعون، ويشترك من أراد الاشتراك، لكنه سيتبع تعليمات علمائه وحكمائه، ولن يعطي صوته للمجرَّب، فالمجرَّب لا يُجرَّب.. (مو لو مو مو)؟!».

وسلّط الصدر الضوء على ملفات الجفاف والتلوث والكهرباء وسوء التعليم وتردي الاقتصاد وحماية الحدود، بالإضافة إلى الأوضاع الصحية والمستشفيات التي تعاني أزمة حقيقية، والملفات الأمنية التي تفتقر إلى رعاية فعالة. وحذر من «سلاح بعض العشائر من ناحية، وسلاح الميليشيات من جهة، ومقرات الميليشيات التي صارت في كل زقاق بلا نفع غير وجود أسلحة قد تنفجر، وما من متضرر إلا الدم العراقي».

وفي رد غير مباشر على تأكيدات نوري المالكي، زعيم «دولة القانون» بشأن إمكانية عودة «حزب البعث»، قال الصدر: «من يخاف من عودة البعث ويخيف به الآخرين، وهو حزب متهالك لا أثر له، فكيف به أمام المخاطر الأخرى... الإرهاب والتبعية والتطبيع والتشدد والطائفية؟».

يُذكر أن محافظة البصرة شهدت ليلة الأحد - الاثنين توترات أمنية بعد انتشار عناصر من «سرايا السلام»؛ الجناح المسلح لـ«التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي)» الذي يتزعمه الصدر، وذلك على خلفية التسريبات التي تحدثت عن خطة لاغتياله.

