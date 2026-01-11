الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ البحيرة توجه بإعادة إحياء حديقة اللوتس بدمنهور (صور)

محافظ البحيرة الدكتورة
محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، فيتو
18 حجم الخط

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، حديقة اللوتس بمنطقة أبو الريش بدمنهور، موجهة بسرعة تطوير الحديقة وإعادة إحيائها من جديد، لتكون متنفسًا حضاريًا وترفيهيًا جديدًا لأبناء المحافظة، وبما يحقق البعد البيئي والترفيهي ويخدم أهالي المدينة.

محافظ البحيرة توجه بإعادة إحياء حديقة اللوتس بدمنهور، فيتو
محافظ البحيرة توجه بإعادة إحياء حديقة اللوتس بدمنهور، فيتو
محافظ البحيرة توجه بإعادة إحياء حديقة اللوتس بدمنهور، فيتو
محافظ البحيرة توجه بإعادة إحياء حديقة اللوتس بدمنهور، فيتو

جاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتعزيز المظهر الحضاري وتوفير مساحات خضراء وأماكن ترفيهية تليق بالمواطنين وبحضور محمد مسعود - رئيس مركز ومدينة دمنهور وخالد منيسي - مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات.

ووجهت محافظ البحيرة بإعداد تصور متكامل للإستغلال الأمثل للحديقة وخاصةً أنها مقامة على مساحة تقدر بثلاثة أفدنة وذات موقع متميز.

ويتضمن المقترح إنشاء كافتيريات، ومنطقة ألعاب للأطفال إلى جانب توفير مساحات ترفيهية آمنة ومناسبة لمختلف الأعمار، بما يسهم في رفع كفاءة المكان وتحويله إلى متنفس حضاري متكامل يعكس الوجه الجمالي لمدينة دمنهور.

محافظ البحيرة توجه بضرورة اعادة احياء المشتل القديم بحديقة اللوتس

كما وجهت الدكتورة جاكلين عازر بإعادة إحياء المشتل القديم المقام بالحديقة وإعادته إلى سابق عهده، ليستعيد دوره في توفير أشجار ونباتات الزينة اللازمة لدعم أعمال التشجير بالوحدة المحلية وخدمة مدينة دمنهور بالكامل.

محافظ البحيرة توجه بإعادة إحياء حديقة اللوتس بدمنهور، فيتو
محافظ البحيرة توجه بإعادة إحياء حديقة اللوتس بدمنهور، فيتو

محافظة البحيرة: نولي اهتماما كبيرا بتطوير الحدائق العامة لتحسين جودة الحياة للمواطنين

وأكدت محافظ البحيرة أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الحدائق العامة والمساحات الخضراء، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددةً الى ضرورة تنفيذ أعمال التطوير وفق رؤية مصر 2030  وتحافظ على الطابع البيئي والجمالي للمكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة البحيرة دمنهور مدينة دمنهور محافظ البحيرة quot رؤية مصر 2030 quot

مواد متعلقة

صحة البحيرة: خدمة الاستجابة السريعة تساعد في حل 165 شكوى عاجلة للمواطنين

محافظ البحيرة تضع حجر الأساس للمدرسة المصرية اليابانية بدمنهور (صور)

صحة البحيرة: 1065 مواطنا استفادوا من قافلة قرية البهي بإيتاي البارود
ads

الأكثر قراءة

الزمالك يواصل نتائجه السلبية بكأس عاصمة مصر ويخسر من زد بهدف (فيديو)

هشام بدوي الأبرز، أسماء المعينين في مجلس النواب 2026

المتأهلون إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 يملكون دستة ألقاب قارية

ميلان يسقط في فخ التعادل أمام فيورنتينا 1-1 بالدوري الإيطالي (فيديو)

زد يواصل التقدم على الزمالك 1-0 بعد مرور 75 دقيقة

محمد سيد طنطاوي يكشف السورة التي كان يقرأ بها النبي كثيرا في صلاة الفجر

ضمن تعديلات قانون الكهرباء، "العدل" يقترح خطة للحد من سرقة التيار

اقتصادية قناة السويس: توفير 140 ألف فرصة عمل واستثمارات بـ5.1 مليار دولار

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الدعاء مستجاب في ليلة الإسراء والمعراج لهذه الأسباب

محمد سيد طنطاوي يكشف السورة التي كان يقرأ بها النبي كثيرا في صلاة الفجر

الأزهر للفتوى: رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها عند حاجة الناس حرام شرعا

المزيد
الجريدة الرسمية