محافظ البحيرة توجه بإعادة إحياء حديقة اللوتس بدمنهور (صور)

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، حديقة اللوتس بمنطقة أبو الريش بدمنهور، موجهة بسرعة تطوير الحديقة وإعادة إحيائها من جديد، لتكون متنفسًا حضاريًا وترفيهيًا جديدًا لأبناء المحافظة، وبما يحقق البعد البيئي والترفيهي ويخدم أهالي المدينة.

محافظ البحيرة توجه بإعادة إحياء حديقة اللوتس بدمنهور، فيتو

جاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتعزيز المظهر الحضاري وتوفير مساحات خضراء وأماكن ترفيهية تليق بالمواطنين وبحضور محمد مسعود - رئيس مركز ومدينة دمنهور وخالد منيسي - مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات.

ووجهت محافظ البحيرة بإعداد تصور متكامل للإستغلال الأمثل للحديقة وخاصةً أنها مقامة على مساحة تقدر بثلاثة أفدنة وذات موقع متميز.

ويتضمن المقترح إنشاء كافتيريات، ومنطقة ألعاب للأطفال إلى جانب توفير مساحات ترفيهية آمنة ومناسبة لمختلف الأعمار، بما يسهم في رفع كفاءة المكان وتحويله إلى متنفس حضاري متكامل يعكس الوجه الجمالي لمدينة دمنهور.

محافظ البحيرة توجه بضرورة اعادة احياء المشتل القديم بحديقة اللوتس

كما وجهت الدكتورة جاكلين عازر بإعادة إحياء المشتل القديم المقام بالحديقة وإعادته إلى سابق عهده، ليستعيد دوره في توفير أشجار ونباتات الزينة اللازمة لدعم أعمال التشجير بالوحدة المحلية وخدمة مدينة دمنهور بالكامل.

محافظة البحيرة: نولي اهتماما كبيرا بتطوير الحدائق العامة لتحسين جودة الحياة للمواطنين

وأكدت محافظ البحيرة أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الحدائق العامة والمساحات الخضراء، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددةً الى ضرورة تنفيذ أعمال التطوير وفق رؤية مصر 2030 وتحافظ على الطابع البيئي والجمالي للمكان.

