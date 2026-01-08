استجابة لشكوى الأهالي، رفع المخلفات وتمهيد الطريق بقرية شنديد بالبحيرة

18 حجم الخط

وجهت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، في استجابة سريعة لما تم رصده بشأن تضرر أهالي قرية "شنديد" بمركز ايتاي البارود، من تراكم مخلفات وناتج أعمال تطهير مصرف زراعى داخل وحول الكوبري والمجرى المائي بالقرية، بما يشكل خطورة على صحة المواطنين والمارة، بسرعة التحرك الفوري من قبل كافة الجهات المعنية لرفع المخلفات وإزالة أسباب الشكوى في أسرع وقت ممكن، لتوفير بيئة نظيفة وآمنة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تمهيد طريق الأراضي الزراعية على جسر المصرف

وقامت الإدارة المتكاملة للمخلفات بديوان عام المحافظة بالبحيرة على الفور، بقيادة المهندس خالد منيسي، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، برفع المخلفات بالكامل، وتمهيد طريق الأراضي الزراعية على جسر المصرف باستخدام معدات الوحدة المحلية، مع إزالة كافة أسباب الشكوى.

استمرار المتابعة الميدانية

وأكدت محافظ البحيرة أن التعامل السريع والفعال مع شكاوى المواطنين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشددة على أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالب الأهالي وتحقيق رضاهم.

تراكم مياة الصرف الصحي بشوارع قرية أبو درة

وفي إطار حرص محافظة البحيرة على تعزيز آليات الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، وفى استجابة سريعة لما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تراكم مياه الصرف الصحي بشوارع قرية أبو درة بمركز شبراخيت وما تسببه من أضرار بيئية وصحية، فضلًا عن إعاقة حركة المارة، تواصل على الفور المكتب الإعلامي للمحافظة مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وتم الدفع بالفرق الميدانية والمعدات الخاصة بالوحدة المحلية وتم تنفيذ أعمال الكسح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.