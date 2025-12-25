شيري عادل لـ فيتو: «ديجافو» مغامرة تستحق المخاطرة.. وهذا سر ابتعادي عن السينما

18 حجم الخط

تكشف الفنانة الشابة شيري عادل عن كواليس أحدث أعمالها الدرامية، «فن الحرب» الذي يجمعها للمرة الخامسة بالفنان يوسف الشريف، مؤكدة أن العمل يحمل مفاجآت غير متوقعة للجمهور.

وتتحدث شيري في حوار مع “فيتو” عن فلسفتها في اختيار الأدوار، وإيمانها بأن الجودة أهم من الكم، كما تتوقف عند تجربتها اللافتة في حكاية “ديجافو” التي أعادتها بقوة إلى دائرة الضوء، وحصدت عنها جائزة أفضل ممثلة. بين الدراما والسينما، والتكريمات، وردود فعل الجمهور، تفتح شيري عادل قلبها لـ«فيتو»، وتكشف عن محطات فنية مهمة في مشوارها، ورؤيتها للمرحلة المقبلة.. وإلى نص الحوار.

بدايةً، هل تم التعاقد رسميًّا على مسلسل «فن الحرب» مع يوسف الشريف؟

نعم، تم التعاقد بالفعل على مسلسل «فن الحرب» مع يوسف الشريف، وأستطيع القول إن العمل سيكون مفاجأة حقيقية للجمهور، خاصة أن السيناريو مكتوب بطريقة مختلفة ومميزة، وأتوقع أن يحقق صدى واسعًا ويُبهر المشاهدين.

هذا ليس التعاون الأول بينك وبين يوسف الشريف، كيف ترين هذه التجربة؟

هي المرة الخامسة التي أتعاون فيها مع يوسف الشريف، وفي كل مرة يزداد التحدي صعوبة، لأننا نسعى دائمًا إلى تقديم عمل أفضل من السابق. يوسف الشريف من أكثر الفنانين اهتمامًا بالتفاصيل، ويحرص على تقديم عمل متقن، وهذا يخلق بيئة عمل تُحفِّز أي فنان على التطور.

الجمهور اعتاد رؤية شيري عادل في أدوار الفتاة البريئة، هل يختلف الأمر هذه المرة؟

بالتأكيد، في مسلسل «فن الحرب» كل شيء مختلف تمامًا، وأقترب من شخصية ونقطة لم أقدمها من قبل، وهو ما جعل التجربة مثيرة ومليئة بالتحديات بالنسبة إليَّ.

كيف تختارين أعمالكِ السينمائية والدرامية في الوقت الحالي؟

هناك اختلاف كبير بين اختياراتي في الماضي والحاضر. حاليًّا أبحث عن الشخصيات المركبة، وأسأل نفسي دائمًا: ماذا ستضيف لي هذه الشخصية كممثلة؟ أؤمن بأن الممثل ليس مطالبًا بكثرة الأعمال، بل بجودتها، فالجودة أهم من الكم.

هل هذا ما يفسر غيابكِ السينمائي في الفترة الأخيرة؟

نعم، غيابي يعود إلى طبيعة الأدوار المعروضة عليَّ، حيث لم أجد ما يناسبني أو يستفزني فنيًّا. أنتظر العمل الذي أشعر تجاهه بالحماس الحقيقي. السينما قريبة جدًّا من قلبي، لأنها تعيش مع الفنان لفترة أطول.

مؤخرًا تم تكريمكِ في مهرجان الأفلام القصيرة، كيف استقبلتِ هذا التكريم؟

كان تكريمًا مختلفًا ومميزًا بالنسبة إليَّ، فمهرجانات الأفلام القصيرة تعتمد على التجارب الجريئة والأفكار الجديدة، وتمنح الشباب مساحة للتعبير عن رؤيتهم الخاصة. أحب أن أكون جزءًا من هذه التجارب، لأنها تتيح للممثل فرصة المغامرة واكتشاف جوانب جديدة من أدائه.

نعود إلى مسلسل «ديجافو»، حيث حصلتِ على جائزة أفضل ممثلة، هل توقعتِ ذلك؟

لم أتوقع إطلاقًا الحصول على الجائزة، لكنني كنت أشعر بأن العمل مختلف ومميز. كانت من أسعد لحظات عام 2025 بالنسبة إليَّ. «ديجافو» تجربة إنسانية ونفسية عميقة، مليئة بالتحديات، وكانت مغامرة فنية أفتخر بها.

كيف ترين ردود فعل الجمهور على حكاية «ديجافو»؟ وهل توقعتِ هذا الارتباط الكبير؟

بعد قراءة السيناريو شعرت بأن العمل سيلامس الجمهور، ومع مرور الوقت فوجئت باستمرار تعلق المشاهدين بالحكاية. ردود الفعل كانت مؤثرة جدًّا، والرسائل التي وصلت إليَّ بعد العرض كانت مُلهمة، خاصة أن الجمهور انتبه لتفاصيل صغيرة بذلت فيها مجهودًا كبيرًا، وهذا أكبر تقدير يمكن أن يحصل عليه الفنان.

لستِ الفنانة الأولى التي تقدم شخصيتين في عمل واحد، هل شعرتِ بالقلق من التجربة؟

نعم، كنت قلقة للغاية، خاصة أن التجربة قُدمت من قبل، وكان التحدي الأكبر هو تقديم الشخصيتين بشكل مختلف ومقنع. هناك تناقض واضح بين شخصيتَي «مسك» و«ليلى»، وكان لا بد من إظهار هذا الاختلاف بصدق.

ما الفرق بين شخصيتَي «مسك» و«ليلى»؟

«مسك» شخصية مضطربة نفسيًّا، مليئة بالخوف والتساؤلات والمشاعر غير المستقرة، بينما «ليلى» أكثر نضجًا وهدوءًا، تمتلك حكمة وقوة داخلية لا تظهر بسهولة، وتتميز بقدرتها على اتخاذ قرارات صعبة.

برأيك، ما سر ارتباط الجمهور الشديد بحكاية «ديجافو»؟

أعتقد لأن الفكرة قريبة من الجميع، فكل شخص مرَّ بلحظة شعر فيها بتكرار حدث ما في حياته. المشاعر كانت صادقة، والمزيج بين الغموض والدراما لامس الجمهور، إلى جانب العمل المتقن من المخرج والمؤلفة.

هل هناك شخصية معينة تتمنين تقديمها مستقبلًا؟

أتمنى تقديم شخصية تاريخية خلال مشواري الفني، فالأعمال التاريخية تدفعني للبحث والقراءة، وتجعلني أشعر كأنني في ورشة دراسة قبل التمثيل. تقديم شخصية حقيقية مسؤولية كبيرة، ويتطلب اختيار الحقيقة التي تصل إلى الجمهور بصدق.

في بداياتك تعاونتِ مع كبار النجوم، هل شكَّل ذلك إضافة لكِ؟

بالتأكيد، أعتبر نفسي محظوظة لأنني عملت في بدايتي مع الزعيم عادل إمام، والنجم العالمي عمر الشريف، والفنان يحيى الفخراني وغيرهم. تعلمت منهم الكثير، مثل الالتزام، احترام المشهد، واحترام الجمهور.

أخيرًا، هل تزعجكِ شائعات مواقع التواصل الاجتماعي؟

لا تقلقني الشائعات بقدر ما تزعجني العناوين المضللة التي تهدف فقط إلى جذب المشاهدات. أحرص على أن تكون علاقتي بالسوشيال ميديا بسيطة وإيجابية، فهي وسيلة للتواصل وليست هدفًا في حد ذاتها.

