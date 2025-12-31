طالبات "تمريض الأزهر" يصممن نموذج "طمأنينة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي

18 حجم الخط

أعدت طالبات كلية التمريض بالقاهرة جامعة الأزهر نموذج جوجل فورم بعنوان “طمأنينة”، يهدف إلى تعليم البنات والسيدات الطريقة الصحيحة لفحص الثدي الذاتي، في خطوة تؤكد تميز طالبات كلية التمريض بالقاهرة نحو خدمة المجتمع والإسهام الإيجابي والفعال في دعم مسيرة البناء والتنمية الشاملة ودعم المنظومة الصحية.

دعم المبادرات الرئاسية لبناء الإنسان المصري

صرحت بذلك الدكتورة آمال السباعي، عميدة الكلية، وأوضحت أن طالبات الكلية صممن هذا النموذج؛ ايمانًا منهن بدور المؤسسات التعليمية في دعم المبادرات الرئاسية لبناء الإنسان المصري، مؤكدة أن هذا الإنجاز تم بدعم كبير من قيادات الجامعة برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقالت عميدة الكلية: إن التصميم جاء إيمانًا من الطالبات بأهمية نشر الوعي من خلال الاكتشاف المبكر لأي أمراض تصيب الثدي؛ لما له من دور بالغ في زيادة نسب الشفاء وتقليل المضاعفات.

وأشارت عميدة الكلية أن هذه المبادرة التوعوية جاءت انطلاقًا من أن التثقيف الصحي يمثل حجر الأساس في الوقاية؛ حيث يسهم فحص الثدي الذاتي المنتظم في تعزيز وعي المرأة بجسدها، وملاحظة أي تغيرات غير طبيعية في مراحل مبكرة، مما يتيح التدخل الطبي في الوقت المناسب.

وأضافت عميدة الكلية أنه تم تنفيذ هذا العمل تحت الإشراف العلمي والأكاديمي لكل من عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة عز الرجال، أستاذ صحة المجتمع، ومشاركة عدد من المعيدات والطالبات، مما يعكس التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وحرص الكلية على إعداد كوادر تمريضية واعية وقادرة على خدمة المجتمع.

الدور الحيوي لطالبات التمريض في نشر الوعي الصحي

وبينت أن مبادرة “طمأنينة” تؤكد على الدور الحيوي لطالبات التمريض في نشر الوعي الصحي، ودعم صحة المرأة، وبناء مجتمع أكثر وعيًا وسلامة، بما ينسجم مع أهداف الصحة العامة والتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن طالبات كلية التمريض بالقاهرة أسهمن في تنظيم عديد من القوافل التوعوية بالتعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.