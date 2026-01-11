أحمد سعد وهيفاء وهبي علي مسرح واحد بالسعودية، تعرف علي موعد الحفل

18 حجم الخط

يحيي الثنائي هيفاء وهبي وأحمد سعد حفلا غنائيا مشتركا بالملكة العربية السعودية، وذلك يوم 23 يناير الجاري

حفل أحمد سعد وهيفاء وهبي

ومن المقرر أن يقدم الثنائي فقرة غنائية مختلفة، حيث أنهما يقدمان باقة من أقوي أغانيهما الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير

وكانت قد أحيت هيفاء وهبي حفلا غنائيا مميزا في أبو ظبي ليلة راس السنة

ومن ناحية أخري، حقق ديو زي زمان الذي قدمه أحمد سعد وأصالة نجاحا كبيرا منذ طرحه من 3 أيام على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ديو زي زمان لأحمد سعد وأصالة

وحقق ديو زي زمان 3 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.

وأحيا النجم أحمد سعد واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في الشارقة ضمن احتفالات رأس السنة

وتألق أحمد سعد خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزهم أغنية إيه اليوم الحلو دا ويا ليالي وغير.

