الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد سعد وهيفاء وهبي علي مسرح واحد بالسعودية، تعرف علي موعد الحفل

هيفاء وهبي وأحمد
هيفاء وهبي وأحمد سعد
18 حجم الخط

يحيي الثنائي هيفاء وهبي وأحمد سعد حفلا غنائيا مشتركا بالملكة العربية السعودية، وذلك يوم 23 يناير الجاري 

حفل أحمد سعد وهيفاء وهبي 

ومن المقرر أن يقدم الثنائي فقرة غنائية مختلفة، حيث أنهما يقدمان باقة من أقوي أغانيهما الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير 

وكانت قد أحيت هيفاء وهبي حفلا غنائيا مميزا في أبو ظبي ليلة راس السنة 

ومن ناحية أخري، حقق ديو زي زمان الذي قدمه أحمد سعد وأصالة نجاحا كبيرا منذ طرحه من 3 أيام على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

ديو زي زمان لأحمد سعد وأصالة 

وحقق ديو زي زمان 3 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب. 

وأحيا النجم أحمد سعد واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في الشارقة ضمن احتفالات رأس السنة

وتألق أحمد سعد خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزهم أغنية إيه اليوم الحلو دا ويا ليالي وغير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل أحمد سعد و هيفاء وهبي أحمد سعد و هيفاء وهبي هيفاء وهبي وأحمد سعد هيفاء وهبى
ads

الأكثر قراءة

هشام بدوي الأبرز، أسماء المعينين في مجلس النواب 2026

20 دقيقة سلبية بين الزمالك وزد في كأس عاصمة مصر

المتأهلون إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 يملكون دستة ألقاب قارية

البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي خلال ديسمبر 2025

طريقة عمل مربى البرتقال، لذيذة ومغذية لأسرتك

السجن المشدد 15 عاما لقاتلي تاجر الدهب أحمد المسلماني بالبحيرة

زد يتقدم على الزمالك بهدف كباكا في الشوط الأول

أول تعليق من الدكتور صلاح فوزي عقب تعيينه بمجلس النواب

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها عند حاجة الناس حرام شرعا

تفسير رؤيا العم في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة قادمة

كيف استقبل الأنبياء رسول الإسلام في رحلة المعراج، وماذا قالوا له؟

المزيد
الجريدة الرسمية