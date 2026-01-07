زي زمان، طرح أغنية أحمد سعد وأصالة الجديدة (فيديو)

18 حجم الخط

طرح الثنائي النجم أحمد سعد والنجمة أصالة ديو أغنية زي زمان وذلك على منصات الموسيقية وموقع يوتيوب.

أغنية أحمد سعد وأصالة الجديدة

أغنية أحمد سعد وأصالة الجديدة "زي زمان" من كلمات أحمد إبراهيم وألحان محمد الصياد وتوزيع موسيقي أحمد عاطف.

من جانب آخر، أحيا كل من المطربة السورية أصالة والنجم آدم، حفلًا غنائيًّا ليلة رأس السنة في العلا السعودية احتفالًا بالعام الجديد، وقدم الثنائي باقة من أجمل أغانيهما المحببة والجديد من أعمالهما الفنية

وعبَّر الجمهور عن سعادته بهذه التجربة الفنية المتكاملة التي جمعت بين الرومانسية والإحساس والطرب الأصيل.

ألبوم ضريبة البعد

وطرحت أصالة في وقت سابق أحدث ألبوماتها “ضريبة البعد”، وضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة، هي: “المال السايب”، “أنا هنساك”، “عندي اكتفاء”، “العنب الساقع”، “كلام فارغ”، “ضريبة البعد”، “مش وحشة”، “أحبك أكرهك”، “كل التفاصيل”، “أيها المواطن”.

وتعاونت أصالة في ألبومها الجديد "ضريبة البعد" مع مجموعة متنوعة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهم: أحمد المالكي، عليم، منى القيعي، محمد شافعي، تامر عاشور، محمد الشرنوبي، مدين، مصطفى العسال، خالد عز، فهد، جابر جمال، مصطفى حدوتة، إيهاب عبد الواحد، وغيرهم.

وكان قد، اختتم الفنان آدم الأمسية اللبنانية الخالصة على مسرح عبادي الجوهر أرينا ضمن حفلات موسم جدة، بعد أن قدم مجموعة كبيرة من أعماله الفنية التي عُرفت بعمقها الطربي، وسط تفاعل جماهيري استثنائي منذ اللحظة الأولى حتى ختام الحفل.

