محافظات
محافظات

لتقديم الهدايا وبث الأمل، انطلاق رحلات الشتاء لدعم الأطفال مرضى السرطان في الأقصر

أثناء الزيارة
أثناء الزيارة
استقبل مستشفى الأورام بمحافظة الأقصر، أولى رحلات الشتاء الداعمة، والتي ضمّت وفدًا من المتبرعين من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار مواصلة مسيرة العطاء المجتمعي ودعم الأطفال مرضى السرطان نفسيًا ومعنويًا خلال رحلة العلاج.

مستشفى أورام الأقصر 

وحرص الوفد على تقديم الهدايا وبث مشاعر الفرح والطمأنينة في نفوس الأطفال المرضى، من خلال الزيارات التطوعية والأنشطة الترفيهية، إلى جانب الدعم العاطفي والإنساني، والمساهمات المادية الموجهة لجلسات العلاج، بما يسهم في تخفيف شعور المرضى بالوحدة، وخلق بيئة إيجابية تعزز الأمل والثقة بالنفس، ويمتد أثرها ليشمل أسر المرضى أيضًا.

وخلال وصول وفد رجال الأعمال وأصحاب الشركات، رافقتهم قيادات المستشفى في جولة تفقدية، حيث وجّهت لهم الشكر والتقدير على دورهم الكبير في دعم مرضى السرطان بمحافظات الصعيد، ومساندتهم المستمرة لمسيرة العلاج المجاني داخل المستشفى.

وتجوّل الوفد داخل أقسام المستشفى المختلفة، شملت الاستقبال، وغرف علاج اليوم الواحد، والعلاج الكيماوي، والعلاج الإشعاعي، والأشعة، وبنك الدم المتكامل، ومعمل الباثولوجي.

وأعرب الوفد عن سعادتهم البالغة بما شاهدوه من مستوى طبي متقدم وتجهيزات عالمية تضاهي كبرى المستشفيات الدولية، مؤكدين استمرارهم في دعم المستشفى خلال الفترة المقبلة من خلال جمع التبرعات وتقديم مختلف أوجه الدعم لعلاج أبناء الصعيد من مرض السرطان بالمجان.

هذا ورحّب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي للمستشفى، بوفد رجال الأعمال وأصحاب الشركات، مثمنًا دورهم الإنساني في تقديم الدعم المادي والمعنوي، الذي ينعكس بشكل مباشر على تحسين الحالة النفسية للأطفال المرضى، ويسهم في دعم منظومة العلاج ورفع نسب الشفاء داخل المستشفى.

 

 

 

 

