عودة البالون الطائر بالأقصر، خروج 60 رحلة أقلت 1300 سائح

شهد مطار البالون الطائر في البر الغربي لمحافظة الأقصر عودة رحلات البالون الطائر بعد توقف دام 3 أيام متتالية وذلك لسوء الأحوال الجوية، بقرار من سلطة الطيران المدني.

وأكد مصدر مطلع لـ «فيتو» أن الرحلات خرجت صباح اليوم الأحد عندما تحسنت حالة الطقس، والبالغ عددها 60 رحلة بالون طائر حملت على متنها 1300 سائح من حول العالم، مشيرا إلى أن الرحلات هبطت بسلام وأمان في أماكنها المحددة بالبر الغربي.



ويتطلب البالون الطائر إلى عوامل جوية خاصة للطيران بسماء مدينة الأقصر أبرزها استقرار حالة الرياح حتى لا تتخطى 8 عقدة، ومجال الرؤية واضحا بدون أي شبورة ضبابية، وتحتل محافظة الأقصر السياحية المرتبة الثالثة عالميا في مجال سياحة البالون الطائر.

ويعود تاريخ البالون الطائر في الأقصر إلى 35 عاما مضى، ففي عام 1988 أقلعت أول رحلة للبالون الطائر فوق سماء مدينة الأقصر، وقادها وقتها طيارون بريطانيون كانوا يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية التي أسست أول شركة بالون في مصر، وحملت اسم «بالونزا أوفر إيجبت»، وفى عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، حيث تأسست شركة هدهد سليمان، وفي 2003 تم تأسيس ثاني شركة مصرية شركة الماجيك، وفي 2005 أُسست سندباد للبالون الطائر لتكون الشركة الثالثة.

