محافظ الأقصر يتابع المراسي ومشروعات الصرف الصحي والطرق بالبياضية

18 حجم الخط

قام المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، بجولة تفقدية بمركز ومدينة البياضية، استهل جولته بتفقد عدد ثلاثة مراسٍ للفنادق العائمة بمدينة البياضية، وذلك في إطار متابعة حسن استغلال المراسي وتعظيم موارد المحافظة، وتعظيم موارد محافظة الأقصر وتحقيق الاستفادة القصوى منها، والحفاظ على المال العام، وتحصيل أموال الدولة من أراضي طرح نهر النيل والمراسي التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية.

جولة موسعة لمحافظة الأقصر

وتوجه محافظ الأقصر للمرور على شبكات الانحدار، بداية من مدخل الساحة الرضوانية مرورًا بخط السيب النهائي لمحطة معالجة البغدادي في المدينة الصناعية، حيث بلغت نسبة تنفيذ شبكة انحدار الرضوانية 80%، فيما بلغت نسبة تنفيذ خط السيب النهائي 90%.

كما تابع محافظ الأقصر موقف مشروع صرف صحي البغدادي، والذي يضم عدد 4 محطات رفع، وشبكات انحدار، وخطوط طرد، ومحطة معالجة، وخط سيب نهائي، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية لمحطات الرفع، ويتبقى تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

وفي سياق الجولة، تفقد محافظ الأقصر طريق الساحة الرضوانية بداية من الطريق الزراعي، مرورًا بالساحة، ثم توجه من طريق البغدادي حتى الترعة الواطية، وذلك لتفقد طريق عمارات الساحة الرضوانية الموازي للمدينة الصناعية حتى الطريق الصحراوي، ووجه بأنه في حال الانتهاء من أعمال المرافق بأي جزء من الطريق المذكور، سيتم البدء فورًا في أعمال الرصف، نظرًا لأهمية هذا الطريق الحيوي، حيث يربط بين الساحة الرضوانية والمنطقة الصناعية والطريق الصحراوي.

واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد الطريق الصحراوي الشرقي، حيث تم المرور على أعمال ازدواج الطريق، وأوضح أن الهيئة العامة للطرق والكباري بصدد استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي بالكامل حتى كوبري البغدادي، تحت إشراف المهندس أحمد محمد النوبي رئيس هندسة الأقصر، وتنفيذ شركة الاتحاد للمقاولات العمومية.

ويأتي استكمال ازدواج الطريق بطول 1.2 كم، مع زيادة عرض الطريق بمسافة 8 أمتار من الجانبين كمتوسط، ليصل إجمالي عرض الطريق إلى 36 مترًا، بواقع عرض إجمالي يقارب 18 مترًا لكل اتجاه، اتجاه القاهرة واتجاه أسوان، وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على أرواح المواطنين والحد من الحوادث المرورية.

جاء ذلك بحضور عبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضية، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ومحمد مهدي غزالي مدير إدارة الاستثمار، ومحمود عبد الشافي نائب مدير إدارة الأملاك، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق، والمهندسة هيام الغزالي مهندس تنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.