مستشار بأكاديمية ناصر: التصعيد الإيراني رسالة ردع لأعداء طهران وتحذير من انفجار إقليمي

18 حجم الخط

أكد اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن التصعيد الأخير في الخطاب الإيراني، خاصة من قبل القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، يشير إلى مرحلة حرجة في السياسة الإيرانية.

وأشار العمدة إلى أن إيران، من خلال التصريحات الأخيرة، تحاول إرسال رسالة ردع قوية للخارج، مفادها أن طهران لن تتهاون مع أي تهديدات من القوى الخارجية، مضيفًا أن هذه التصريحات تأتي في سياق التوترات الإقليمية والدولية المتزايدة، حيث تشهد المنطقة حالة من الاستقطاب الحاد.

وأوضح العمدة لـ فيتو أن التصعيد الإيراني ليس مجرد خطاب بل هو مؤشر على تغيرات استراتيجية في التعامل مع ما تصفه إيران بـ"الحرب الهجينة" التي تشمل الاحتجاجات الداخلية، الضغوط الاقتصادية، والعمليات الاستخباراتية، مؤكدًا أن هذا التصعيد يهدف إلى توحيد الجبهة الداخلية خلف المؤسسة العسكرية، وكذلك توجيه رسالة للخارج بعدم التعامل مع هذه القضايا كمسائل داخلية.

وأشار إلى أن طهران غالبًا ما تستخدم التصعيد اللفظي لرفع سقف التهديد قبل أي جولة تفاوض أو تسوية جزئية، وهو ما يطرح تساؤلًا حول ما إذا كنا أمام جولة جديدة من الصدام.

وبالرغم من ذلك، يرى العمدة أن الاحتمالات تشير إلى عدم وجود حرب شاملة في الأفق، لكن من المتوقع أن تشهد المنطقة تصعيدًا محسوبًا في حرب الظل، مثل الهجمات السيبرانية، العمليات غير المباشرة عبر الوكلاء، وزيادة في التصعيد الإعلامي والنفسي.

وفيما يتعلق بمواقف الولايات المتحدة وإسرائيل، أكد العمدة أن الولايات المتحدة لا ترغب في حرب جديدة في الشرق الأوسط، بل تفضل الاستنزاف السياسي والاقتصادي لإيران، مستخدمةً الاحتجاجات كورقة ضغط، بينما ترى إسرائيل في إيران تهديدًا وجوديًا، وتفضل ضربات محدودة أو سرية لتجنب وقوع حرب إقليمية متعددة الجبهات.

وأضاف العمدة أن الخطورة الحقيقية ليست في التصريحات نفسها، بل في تداخل مسارح العمليات المختلفة (غزة، لبنان، سوريا، اليمن)، مما قد يؤدي إلى تصعيد غير مقصود نتيجة لردود فعل مبالغ فيها أو ضربة خاطئة، مشيرًا إلى أن السيناريو الأقرب هو حدوث ضربات إسرائيلية مع رد إيراني غير مباشر، ما قد يؤدي إلى فوضى إقليمية مؤقتة.

وفي الختام، شدد العمدة على أن التصعيد الحالي ليس بالضرورة إعلان حرب شاملة، بل هو بمثابة أداة ردع وضغط، حيث تعيش المنطقة حاليًا حالة من التوتر الشديد على حافة الهاوية، لكن دون السقوط فيها حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.