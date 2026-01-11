سيدة تفضح مخطط إسرائيل بالأرجنتين، مستوطنون يهود يتسابقون لشراء الأراضي بعد حرقها (فيديو)

18 حجم الخط

مخطط إسرائيل في الأرجنتين، كشفت سيدة أرجنتينية عن مخطط إسرائيلي داخل الأرجنتين، وسر الحرائق المنتشرة في الغابات الأرجنتينية بشكل واسع في الوقت الحالي، حيث أكدت السيدة الأرجنتينية بأن هناك سباقا محموما من المستوطنين اليهود، القادمين من إسرائيل، لشراء العديد من الأراضي داخل بلدها.

إسرائيليون يشترون الأراضي في الأرجنتين

وظهرت السيدة الأرجنتينية، خلال تغطية إعلامية لـ حرائق الأرجنتين، التي انتشرت مؤخرًا بشكل واسع بين الغابات، وفي لقاء للسيدة الأرجنتينية من المنطقة المتأثرة بالحرائق، حذرت المرأة وناشدت العالم للانتباه إلى حرائق الغابات المدمّرة والضخمة في الأرجنتين، مؤكدة أنها لم تكن طبيعية على الإطلاق.

تقول إن الحرائق دمّرت ما تصفه بجنتهم وتم إحراقه… pic.twitter.com/OPlVkQJD6V — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 11, 2026



وقالت السيدة الأرجنتينية بانفعال شديد وبكاء: إن "الحرائق دمّرت حديقتهم وتم إحراقها عمدًا بالكامل، وأن الحكومة تتعاون مع إسرائيليين لـ بيع الأراضي".

سر شراء الإسرائيليين لأراضي الأرجنتين

وتابعت الأرجنتينية روايتها، فقالت: “إن هذا الأمر لم يعد سرًا، وأصبح الأمر مكشوفًا منذ سنوات”، مؤكدة أن الجميع يعرف أن الإسرائيليين يقومون بشراء الأراضي في الأرجنتين، وخاصة في المنطقة التي أصبحت تعج بالإسرائيليين الذين يشترون الأراضي بشكل تدريجي.

وأثار حديث السيدة الأرجنتينية ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد البعض أن “الأرجنتين، وفلسطين، وأوغندا، وليبيا، هذه دول طُرحت كخيارات لـ توطين اليهود عندما كانوا منبوذين في أوروبا. لكن الثعلب البريطاني اختار لهم فلسطين، بعد أن أضفى عليها لمسات دينية، وسمّاها لهم أرض الميعاد”، متسائلين: “ما الرواية التي سيصنعونها عند احتلال الأرجنتين؟”.

حرائق الغابات في الأرجنتين، فيتو



وعلق البلوجر كريم جاسر فقال: “تهيئة إسرائيل جديدة في الشق الغربي من العالم”.

أما البلوجر خالد بن وليد فقال: “حقيقة قبل الاتفاق على اتخاذ أرض فلسطين موطننا لهم كانت الخيارات فلسطين او الارجنتين لا اعلم لماذا الأرجنتين”.

وقالت البلوجر جيجا موسى: “هذا جيد يعرفون أنهم سيخرجون من فلسطين عاجل غير أجل فيشترون الأراضي للهرب”.

أما البلوجر تامر علي فقال: “المستوطنون الإسرائيليون فقدوا سيطرتهم على العالم وأصبحوا منبوذين، لذا يبحثون لهم عن أرض بديلة يلجئون إليها في حالة اندلاع حرب كبيرة في المنطقة”.

