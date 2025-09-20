السبت 20 سبتمبر 2025
ضربوها وبصقوا في وجهها، مستوطنون أهانوا سيدة لدعمها انتهاكات الاحتلال في إسرائيل (فيديو)

مستوطنون يضربون سيدة
مستوطنون يضربون سيدة لدعمها للاحتلال، فيتو

 ضربوها وبصقوا في وجهها، هكذا تعامل المستوطنون الإسرائيليون مع سيدة داعمة للاحتلال الإسرائيلي، ومؤيدة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الإسرائيليون ضد الفلسطينيون في قطاع غزة.

إهانة سيدة في إسرائيل لدعمها للاحتلال والإبادة

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم ومهين، لسيدة يزعم إنها من كوريا، بحسب نشطاء تعرفوا على لكنتها، مؤكدين أن السيدة الكورية كانت واحدة من أشد الداعمين للكيان، وللانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وقررت السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، للتعبير عن حبها لإسرائيل.

 

سيدة تدعم إسرائيل وتصاب بالصدمة عندما ضربها المستوطنون، فيتو
سيدة تدعم إسرائيل وتصاب بالصدمة عندما ضربها المستوطنون، فيتو

وبالفعل وقفت السيدة في إحدى الميادين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يقطنها المستوطنون الإسرائيليون، وقررت التعبير للاحتلال عن محبتها لهم ودعمها للانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في غزة.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول، والذي انتشر بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، السيدة الكورية وهي تقف في إحدى الميادين في إسرائيل وتحمل علم الاحتلال، وكانت تقول: "أحب إسرائيل.. الحمد لله".

 

دعمت الاحتلال في إسرائيل فضربها المستوطنون

 واعتقدت السيدة الداعمة بشدة للاحتلال أن حبها للكيان سيقابل بالترحاب من قبل المستوطنين الإسرائيليين، لكن ما حدث لم يكن في حسبانها، وأصابها بالصدمة، حيث قام الأطفال الإسرائيليين بالبصق في وجهها، وعاملوها بعدم احترام، أما المستوطنين الكبار فقد قاموا بضربها، وصفعوا وجهها، ما دفعها على التعبير عن صدمتها وأخذت تبكي قائلة: "لقد كسروا قلبي".

当你终于来到你深爱的以色列
byu/FarWestJoker inChina_irl


 أثار المقطع ردود أفعال واسعة وجدلًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن ما لاقته السيدة الداعمة للاحتلال في انتهاكاته، هو الوجه الحقيقي لـ الاحتلال الإسرائيلي الذي أراد إخفاءه طيلة عشرات السنوات.   

استقبلوها بالأحذية بدلًا من الورود

 وعلق الناشط الفلسطيني تامر أدهم قائلًا: "داعمة للإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، زارت فلسطين المحتلة للتعرّف على المجتمع الذي تدعمه، فكان استقبالهم لها بالحقارة والاعتداء والإذلال، فقط لأنها ليست يهودية من "شعب الله المختار" مسنون وأطفال وشباب، جميعهم تعاملوا معها بالطريقة ذاتها".

الأطفال بصقوا على وجهها، فيتو
الأطفال بصقوا على وجهها، فيتو


 وقال العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: "إن السيدة في الفيديو تبدو كورية، وذلك يبدوا واضحًا من لكنتها، وهي داعمة غير يهودية لإسرائيل واجهت مضايقات من مختلف الأعمار. لم نعرف هويتها الدقيقة، لكنها يبدوا عليها الصدمة حيث تقول عبارات مثل "كسرتم قلبي"، مما يشير إلى خيبة أمل، لكن موقفها الحالي غير واضح".

وقال البلوجر ياسر عبد الفضيل: "توقعت أن يستقبلوها بالورود لكنهم استقبلوها بالأحذية..."

الاحتلال يفرض النزوح على 270 ألف فلسطيني من غزة وسط صمود 900 ألف آخرين

51 شهيدًا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ فجر اليوم

المستوطنون الإسرائيليون الداعمين للكيان الأراضي الفلسطينية المحتلة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة أعمال الإبادة الجماعية في غزة

