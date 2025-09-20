ضربوها وبصقوا في وجهها، مستوطنون أهانوا سيدة لدعمها انتهاكات الاحتلال في إسرائيل (فيديو)

ضربوها وبصقوا في وجهها، هكذا تعامل المستوطنون الإسرائيليون مع سيدة داعمة للاحتلال الإسرائيلي، ومؤيدة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الإسرائيليون ضد الفلسطينيون في قطاع غزة.

إهانة سيدة في إسرائيل لدعمها للاحتلال والإبادة

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم ومهين، لسيدة يزعم إنها من كوريا، بحسب نشطاء تعرفوا على لكنتها، مؤكدين أن السيدة الكورية كانت واحدة من أشد الداعمين للكيان، وللانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وقررت السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، للتعبير عن حبها لإسرائيل.

سيدة تدعم إسرائيل وتصاب بالصدمة عندما ضربها المستوطنون، فيتو

وبالفعل وقفت السيدة في إحدى الميادين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يقطنها المستوطنون الإسرائيليون، وقررت التعبير للاحتلال عن محبتها لهم ودعمها للانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، والذي انتشر بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، السيدة الكورية وهي تقف في إحدى الميادين في إسرائيل وتحمل علم الاحتلال، وكانت تقول: "أحب إسرائيل.. الحمد لله".

دعمت الاحتلال في إسرائيل فضربها المستوطنون

واعتقدت السيدة الداعمة بشدة للاحتلال أن حبها للكيان سيقابل بالترحاب من قبل المستوطنين الإسرائيليين، لكن ما حدث لم يكن في حسبانها، وأصابها بالصدمة، حيث قام الأطفال الإسرائيليين بالبصق في وجهها، وعاملوها بعدم احترام، أما المستوطنين الكبار فقد قاموا بضربها، وصفعوا وجهها، ما دفعها على التعبير عن صدمتها وأخذت تبكي قائلة: "لقد كسروا قلبي".



أثار المقطع ردود أفعال واسعة وجدلًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن ما لاقته السيدة الداعمة للاحتلال في انتهاكاته، هو الوجه الحقيقي لـ الاحتلال الإسرائيلي الذي أراد إخفاءه طيلة عشرات السنوات.

استقبلوها بالأحذية بدلًا من الورود

وعلق الناشط الفلسطيني تامر أدهم قائلًا: "داعمة للإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، زارت فلسطين المحتلة للتعرّف على المجتمع الذي تدعمه، فكان استقبالهم لها بالحقارة والاعتداء والإذلال، فقط لأنها ليست يهودية من "شعب الله المختار" مسنون وأطفال وشباب، جميعهم تعاملوا معها بالطريقة ذاتها".

الأطفال بصقوا على وجهها، فيتو



وقال العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: "إن السيدة في الفيديو تبدو كورية، وذلك يبدوا واضحًا من لكنتها، وهي داعمة غير يهودية لإسرائيل واجهت مضايقات من مختلف الأعمار. لم نعرف هويتها الدقيقة، لكنها يبدوا عليها الصدمة حيث تقول عبارات مثل "كسرتم قلبي"، مما يشير إلى خيبة أمل، لكن موقفها الحالي غير واضح".

وقال البلوجر ياسر عبد الفضيل: "توقعت أن يستقبلوها بالورود لكنهم استقبلوها بالأحذية..."

