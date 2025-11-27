من "الطاقة الذرية" للأمم المتحدة، الأرجنتين ترشح جروسي رسميا لمنصب الأمين العام

18 حجم الخط

أعلنت الأرجنتين رسميًّا ترشيح مواطنها رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة للفترة من 2027-2031.

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان، إن البلاد، بوصفها عضوًا مؤسسًا في الأمم المتحدة، "تتمتع بتاريخ طويل ومرموق في العمل متعدد الأطراف، وتلتزم بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون بين الدول".

وأضافت: "نفتخر بتقديم ترشيح السفير رافائيل م. جروسي، المدير العام الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة للفترة 2027-2031".

وأشار البيان إلى أن جروسي يمتلك "مسيرة مهنية متميزة تزيد على أربعة عقود في السلك الدبلوماسي الأرجنتيني، وتركّزت إنجازاته على إحلال السلم والأمن الدوليين عبر إدارة فعّالة ومنفتحة، تُثبت نتائجها على أرض الواقع".

وختمت وزارة الخارجية مؤكدة أن معرفة جروسي العميقة بالنظام متعدد الأطراف، وقدرته على تعزيز الحوار الدبلوماسي وأداؤه الموثوق في سياق النزاعات والأزمات الدولية، إلى جانب كفاءته الفنية واللغوية والتزامه بميثاق الأمم المتحدة، تجعله مرشحًا رفيع المستوى لتولي منصب الأمين العام.

وانطلقت رسميًّا الثلاثاء عملية انتخاب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة بعد أن طُلب من الدول الأعضاء تقديم أسماء المرشحين لتولي هذا المنصب بداية من الأول من يناير 2027.

وفي رسالة مشتركة، دعا مجلس الأمن المكون من 15 دولة ورئيس الجمعية العامة المكونة من 193 دولة إلى تقديم الترشيحات، مما يمثل بداية السباق لخلافة أنطونيو جوتيريش في منصب الأمين العام للمنظمة الدولية.



وتتيح القوانين للأعضاء تقديم مرشح واحد فقط لكل دولة، ومن المقرر أن تبدأ عملية الاختيار الرسمية في نهاية يوليو المقبل.

وحتى الآن، أعلن جروسي والرئيسة السابقة لتشيلي ميشيل باشليه، ونائبة الرئيس السابقة لكوستاريكا ريبيكا جرينسبان نيتهم الترشح لخلافة جوتيريش.

وقد أعلنت إيطاليا مؤخرًا دعمها لجروسي، الذي يحمل جنسيتها أيضا.

يشار إلى أن الأمين العام يُنتخب عبر توصية من مجلس الأمن وتصديق من الجمعية العامة، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ورغم عدم وجود حد لعدد الولايات، لم يشغل أي أمين عام المنصب لأكثر من عشر سنوات. وتستبعد الأعراف المتّبعة اختيار مرشحين من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وُلد رافائيل جروسي في بوينس آيرس في 12 مارس 1961، وتخرّج عام 1983 في اختصاص العلوم السياسية من الجامعة الكاثوليكية الأرجنتينية، قبل أن ينال عام 1991 درجة الماجستير في العلاقات الدولية من معهد الدراسات الدولية العليا بجامعة جنيف في سويسرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.