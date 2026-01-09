انطلاق ماراثون مصر الدولي بالأقصر بمشاركة من 47 دولة عربية وأجنبية (صور)

18 حجم الخط

شهدت المناطق الأثرية بالبر الغربي لمدينة الأقصر صباح اليوم الجمعة، سباقات الدورة الـ 33 من ماراثون مصر الدولي، لعام 2026.

ماراثون مصر الدولي

وقال جاسر رياض مؤسس ورئيس الماراثون، إن دورة هذا العام من الماراثون الذي يتواصل سنويا دون انقطاع، شهدت مشاركة أكثر من ألف عداء وفدوا للأقصر من 47 دولة عربية وأجنبية، حيث تنافسوا في 4 سباقات: الأول لمسافة 5 كم، والثاني لمسافة 12 كم، والثالث لمسافة 21 كم، والثالث لمسافة 42 كم.

ويعد الماراثون أحد الأحداث المهمة التي تتضمنها الأجندة السياحية لمحافظة الأقصر، وبرغم دخول الماراثون عقده الرابع إلا أنه لم يتوقف نهائيًا ويقام في موعده بكل عام حتى اليوم.

وتشتهر الأقصر بعدد من الأنشطة السياحية بجانب السياحة الثقافية التي تشتهر بها في أسواق العالم السياحية.

وبحسب أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، فإن المسئولين بالمحافظة وعلى رأسهم المحافظ المهندس عبدالمطلب عمارة، في تواصل دائم مع مختلف الغرف والمؤسسات السياحية بهدف فتح أسواق سياحية جديدة، وتنويع المنتج السياحي ليضم أنشطة جديدة بجانب أنشطة السياحة الثقافية، إضافة إلى السعي لتشجيع السياحة الرياضية.

