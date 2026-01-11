الأحد 11 يناير 2026
رياضة

منتخب اليد يواجه سلوفاكيا اليوم في ختام بطولة إسبانيا الدولية

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو
كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام منتخب سلوفاكيا، في ختام بطولة إسبانيا الدولية، المقامة حاليا بمشاركة 6 منتخبات.

وتقام مباراة مصر وسلوفاكيا في الـ5:45 مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل مباشرة على شاشة قناة أون سبورت 1.

وتحسم مباراة مصر وسلوفاكيا صاحب المركز الثالث في بطولة إسبانيا الدولية، فيما يتنافس منتخبا البرتغال وإسبانيا على المركز الأول والثاني.

وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الأولى أمام منتخب البرتغال بنتيجة (31-31)، قبل الفوز في الجولة الثانية على  إيران.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في معسكر إسبانيا 20 لاعبًا  هم:

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى:

محمد علي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف - هشام صلاح

جناح أيمن:

كريم يسري - محمد عماد أوكا

ظهير أيمن:

يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان

صانع لعب:

يحيى الدرع - سيف الدرع

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمود عبد العزيز

كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد حاليا استعدادات قوية من أجل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وذلك تحت قيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال.

الجريدة الرسمية