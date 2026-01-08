بعد إزالة الأكريليك أو الجيل، نصائح للعناية بالأظافر واستعادة قوتها

18 حجم الخط

نصائح للعناية بالأظافر واستعادة قوتها، تلجأ كثير من النساء إلى تركيب أظافر الأكريليك أو الجيل للحصول على مظهر أنيق وجذاب، خاصة في المناسبات أو كجزء من الروتين الجمالي المعتاد.





ورغم جمال هذه التقنيات وسهولة التحكم في شكل وطول الأظافر، إلا أن إزالتها – خصوصًا إذا تمت بطريقة غير صحيحة أو بعد فترات طويلة – قد تترك الأظافر ضعيفة، هشة، ومتشققة.



أوضحت خبيرة التجميل هبه محمد، أن العناية بالأظافر بعد إزالة الأكريليك أو الجيل ضرورة للحفاظ على صحتها ومظهرها الطبيعي، واستعادة قوتها.

نصائح للعناية بالأظافر بعد إزالة الاكريليك أو الجيل



في هذا التقرير تستعرض خبيرة التجميل، أهم النصائح والخطوات الفعالة للعناية بالأظافر بعد إزالة الأكريليك أو الجيل.



أولًا: إعطاء الأظافر فترة راحة ضرورية

من أهم النصائح بعد إزالة الأكريليك أو الجيل هي ترك الأظافر دون أي مواد كيميائية أو طلاء لفترة لا تقل عن أسبوعين إلى شهر. هذه الفترة تسمح للأظافر بالتنفس واستعادة توازنها الطبيعي. تجنبي تمامًا إعادة تركيب الجيل أو الأكريليك مباشرة، حتى لو لاحظتِ ضعفًا أو مظهرًا غير مرضٍ، لأن التغطية لن تعالج المشكلة بل ستخفيها مؤقتًا وتفاقمها على المدى الطويل.



ثانيًا: ترطيب الأظافر والجلد المحيط بها بانتظام

تتعرض الأظافر أثناء إزالة الجيل أو الأكريليك للجفاف الشديد، خاصة بسبب الأسيتون المستخدم في الإزالة. لذا، يصبح الترطيب خطوة أساسية لا غنى عنها. استخدمي زيوتًا طبيعية مثل:

زيت الزيتون

زيت اللوز الحلو

زيت الخروع

زيت جوز الهند

دلكي الأظافر والجلد المحيط بها يوميًا، ويفضل قبل النوم، لتحفيز الدورة الدموية وتعزيز نمو أظافر صحية. كما يمكن استخدام كريمات مخصصة لتقوية الأظافر تحتوي على فيتامين E أو البانثينول.



ثالثًا: قص الأظافر وتقصيرها مؤقتًا

بعد إزالة الأكريليك أو الجيل، تكون الأظافر غالبًا ضعيفة وسهلة التكسر. لذلك يُنصح بقَص الأظافر وجعلها قصيرة نسبيًا خلال فترة التعافي. الأظافر القصيرة أقل عرضة للتقصف أو الانقسام، كما تساعد على نمو الظفر الجديد بشكل صحي من الجذور.



رابعًا: تجنب استخدام المبرد الخشن أو الأدوات القاسية

من الأخطاء الشائعة محاولة تسوية سطح الظفر بعد إزالة الجيل باستخدام مبرد خشن أو برد قوي، وهذا يزيد من ضعف الظفر. الأفضل استخدام مبرد ناعم (grit عالي) وبحركات لطيفة في اتجاه واحد فقط. كما يُفضل تجنب أدوات دفع الجلد القاسية، لأن الجلد المحيط بالأظافر يلعب دورًا مهمًا في حمايتها.



خامسًا: الاهتمام بالتغذية لدعم صحة الأظافر

لا تقتصر العناية بالأظافر على العوامل الخارجية فقط، بل إن التغذية السليمة عنصر أساسي في إعادة بناء الأظافر. احرصي على تناول أطعمة غنية بـ:

البروتين (البيض، البقوليات)

البيوتين (المكسرات، الشوفان)

الحديد (السبانخ، العدس)

الزنك (البذور، الحبوب الكاملة)

فيتامين C (الحمضيات)

هذه العناصر تساعد على تقوية الأظافر وتسريع نموها ومنع تكسرها.

تقوية الأظافر



سادسًا: استخدام مقويات أظافر خالية من الفورمالدهيد

إذا رغبتِ في استخدام طلاء خلال فترة التعافي، اختاري مقويات أظافر علاجية وليست تجميلية فقط، ويفضل أن تكون خالية من الفورمالدهيد والتولوين. هذه المنتجات تساعد على تكوين طبقة حماية خفيفة وتدعم صلابة الظفر دون الإضرار به.



سابعًا: ارتداء القفازات أثناء الأعمال المنزلية

التعرض المستمر للماء والمنظفات من أكثر العوامل التي تضعف الأظافر، خاصة بعد إزالة الأكريليك أو الجيل. احرصي على ارتداء قفازات مطاطية أثناء غسل الأطباق أو التنظيف، لتقليل امتصاص الأظافر للماء والمواد الكيميائية التي تؤدي إلى هشاشتها.



ثامنًا: تجنب قضم الأظافر أو نزع القشور

في هذه المرحلة قد تلاحظين تقشرًا أو طبقات ضعيفة على سطح الظفر، لكن نزعها أو قضمها يسبب تلفًا أكبر وقد يؤدي إلى التهابات أو تشوه في شكل الظفر الجديد. اتركي الظفر ينمو طبيعيًا، واستخدمي الزيوت والكريمات لتقليل التقشر بدلًا من إزالته بالقوة.



تاسعًا: نقع الأظافر في وصفات طبيعية مقوية

يمكن دعم تعافي الأظافر من خلال وصفات طبيعية بسيطة، مثل:

نقع الأظافر في زيت الزيتون الدافئ مع قطرات ليمون لمدة 10 دقائق مرتين أسبوعيًا.

نقع الأظافر في ماء دافئ مع ملعقة ملح وملعقة خل تفاح لتعقيم وتقوية الظفر.

هذه الوصفات تحسن مرونة الأظافر وتقلل من التكسر.



عاشرًا: التحلي بالصبر وعدم التسرع

أخيرًا، من المهم إدراك أن تعافي الأظافر عملية تدريجية. قد تستغرق الأظافر من 4 إلى 6 أسابيع حتى يظهر تحسن واضح، ومن 3 إلى 6 أشهر لنمو ظفر صحي بالكامل. الصبر والالتزام بروتين العناية هما المفتاح الأساسي لاستعادة أظافر قوية وجميلة.

