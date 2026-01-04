حماس: الاحتلال يوسع استهداف المدنيين وإزاحة ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»

18 حجم الخط

إسرائيل، أكدت حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل توسيع انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر تصعيد عمليات استهداف المدنيين وإزاحة ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» في مدينة خان يونس، في خرق واضح للتفاهمات الموقعة.

حماس تتهم الاحتلال بنسف منازل وتوسيع دائرة الإبادة شرق غزة



وأشارت حماس، إلى أن الاحتلال كثّف عمليات نسف المنازل في النصف الشرقي من قطاع غزة، في إطار مواصلة سياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق السكان المدنيين.

حماس: الاحتلال لا يزال يغلق معبر رفح ويفرض قيودًا المساعدات

وأضافت حماس، أن الاحتلال لا يزال يغلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ويفرض قيودًا مشددة على دخول المساعدات الإنسانية، بالمخالفة الصريحة لما نص عليه اتفاق وقف الحرب.

محاولات الاحلال الإسرائيلي لإفشال اتفاق ترامب

وشددت حركة حماس، على أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لإفشال الاتفاق الذي أُقر ووقّعت عليه جميع الأطراف خلال اجتماع شرم الشيخ.

ودعت حماس الوسطاء والدول الضامنة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لوقف خروقاته، والالتزام الكامل بتنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب كما تم الاتفاق عليه.

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد: “إن ترامب أخبرني أن نزع حماس لسلاحها شرط أساسي لتنفيذ خطته”، وفقا لما نقلته وكالات إخبارية.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 أكتوبر 2025 إلى 420 شهيدا و1184 مصابا.

