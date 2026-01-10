السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس الحزب الناصري: الاحتلال ينسف وقف إطلاق النار ويستهدف المدنيين في غزة

محمد أبو العلا رئيس
محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري
18 حجم الخط

قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، إن استمرار قوات الاحتلال الصهيوني في خرق اتفاق وقف إطلاق النار لليوم الحادي والتسعين على التوالي، من خلال الغارات الجوية المكثفة وإطلاق النار من الآليات والطيران الحربي، يكشف بوضوح طبيعة هذا الكيان الذي لا يحترم أي اتفاقيات أو مواثيق أو قوانين دولية.

وأكد أبو العلا أن مواصلة استهداف المدنيين الفلسطينيين العزل، خاصة النساء والأطفال، يمثل دليلًا صارخًا على الانتهاك المتعمد لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، ويعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض أي مسار سياسي أو قانوني يمكن أن يحقق الحد الأدنى من الحماية للشعب الفلسطيني.

وأضاف لـ فيتو أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل الانتهاك المتواصل والمتعمد لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، محذرًا من أن استمرار الوضع على هذا النحو يهدد بفقدان الاتفاق لأي جدوى قانونية أو سياسية، لا سيما في ظل استمرار المخطط الإسرائيلي الهادف إلى ممارسة الضغوط على الفلسطينيين لإجبارهم على ترك أراضيهم والهجرة القسرية.

وفيما يتعلق بقدرة الاتفاق على الصمود أمام هذا الكم من الخروقات، شدد رئيس الحزب العربي الناصري على أن الأمر يتوقف بالكامل على إرادة المجتمع الدولي في فرض احترام الاتفاق، موضحًا أن الاتفاقية في حد ذاتها قوية ومتوازنة، وجاءت نتيجة جهود دولية شاقة، إلا أن أي اتفاق ـ مهما بلغت متانته ـ لن يصمد أمام انتهاكات ممنهجة في ظل غياب المحاسبة، واعتماد إسرائيل على الدعم الأمريكي للتصدي لأي محاولات لمساءلتها دوليًا.

وحذر أبو العلا من أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الخروقات سيقود حتمًا إلى انهيار الاتفاق وعودة الحرب الشاملة، مطالبًا الأطراف الضامنة للاتفاق، وعلى رأسها الولايات المتحدة ومصر وقطر، باتخاذ إجراءات وضغوط حقيقية وفورية لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها واحترام تعهداتها.

ويُذكر أن قوات جيش الاحتلال أطلقت، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، النار على المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق كثيف للنيران من الطيران المروحي شمال غربي مدينة رفح جنوب القطاع، كما استهدفت آليات الاحتلال المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، في سياق متواصل من الاعتداءات والانتهاكات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل قطاع غزة الأراضي الفلسطينية إتفاقية وقف إطلاق النار القانون الدولي

مواد متعلقة

حماس: الخروقات الإسرائيلية تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

السيسي: نرفض الانتهاكات الإسرائيلية ونطالب بضرورة دعم الشعب الفلسطيني

6 شهداء فلسطينيين خلال 24 ساعة جراء الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار

عبد العاطي يشدد على أهمية وقف الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية

ads

الأكثر قراءة

إعلان قائمة النواب المعينين خلال ساعات، ومصادر تكشف 3 أسماء متوقعة لرئاسة البرلمان

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

عمل عامين بوحدة صحية، تجديد حبس الطبيب المزيف وتوأمه 15 يومًا بالبحيرة

صُممت لقيادة شئون أمريكا في الحروب النووية، رحلة غامضة لطائرة "يوم القيامة" تثير المخاوف

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الفضة اليوم السبت (تحديث لحظي)

رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي

هل يمكن تجديد بطاقات ميزة بفروع البنك الأهلي غير الفرع المصدر لها؟

المزيد

انفوجراف

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

7 أسباب وراء قلة الرزق ونزع البركة، أبرزها الربا وكثرة الحلف

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

الإفتاء: هذا حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بالطاعات وأداء العبادات

المزيد
الجريدة الرسمية