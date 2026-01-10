رئيس الحزب الناصري: الاحتلال ينسف وقف إطلاق النار ويستهدف المدنيين في غزة

18 حجم الخط

قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، إن استمرار قوات الاحتلال الصهيوني في خرق اتفاق وقف إطلاق النار لليوم الحادي والتسعين على التوالي، من خلال الغارات الجوية المكثفة وإطلاق النار من الآليات والطيران الحربي، يكشف بوضوح طبيعة هذا الكيان الذي لا يحترم أي اتفاقيات أو مواثيق أو قوانين دولية.

وأكد أبو العلا أن مواصلة استهداف المدنيين الفلسطينيين العزل، خاصة النساء والأطفال، يمثل دليلًا صارخًا على الانتهاك المتعمد لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، ويعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض أي مسار سياسي أو قانوني يمكن أن يحقق الحد الأدنى من الحماية للشعب الفلسطيني.

وأضاف لـ فيتو أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل الانتهاك المتواصل والمتعمد لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، محذرًا من أن استمرار الوضع على هذا النحو يهدد بفقدان الاتفاق لأي جدوى قانونية أو سياسية، لا سيما في ظل استمرار المخطط الإسرائيلي الهادف إلى ممارسة الضغوط على الفلسطينيين لإجبارهم على ترك أراضيهم والهجرة القسرية.

وفيما يتعلق بقدرة الاتفاق على الصمود أمام هذا الكم من الخروقات، شدد رئيس الحزب العربي الناصري على أن الأمر يتوقف بالكامل على إرادة المجتمع الدولي في فرض احترام الاتفاق، موضحًا أن الاتفاقية في حد ذاتها قوية ومتوازنة، وجاءت نتيجة جهود دولية شاقة، إلا أن أي اتفاق ـ مهما بلغت متانته ـ لن يصمد أمام انتهاكات ممنهجة في ظل غياب المحاسبة، واعتماد إسرائيل على الدعم الأمريكي للتصدي لأي محاولات لمساءلتها دوليًا.

وحذر أبو العلا من أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الخروقات سيقود حتمًا إلى انهيار الاتفاق وعودة الحرب الشاملة، مطالبًا الأطراف الضامنة للاتفاق، وعلى رأسها الولايات المتحدة ومصر وقطر، باتخاذ إجراءات وضغوط حقيقية وفورية لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها واحترام تعهداتها.

ويُذكر أن قوات جيش الاحتلال أطلقت، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، النار على المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق كثيف للنيران من الطيران المروحي شمال غربي مدينة رفح جنوب القطاع، كما استهدفت آليات الاحتلال المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، في سياق متواصل من الاعتداءات والانتهاكات.

