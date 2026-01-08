استشهاد طفلة فلسطينية في غزة بنيران إسرائيلية واعتقال 12 آخرين بالضفة الغربية

18 حجم الخط

استشهدت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 11 عاما جراء إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، في منطقة الفالوجا بمدينة جباليا غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة، خارج نطاق الخط الأصفر.

وبحسب تقارير إعلامية، أفادت مصادر محلية فلسطينية بسماع إطلاق نار متكرر من الطيران المروحي شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما تشهد المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى في مدينة دير البلح ومخيم البريج قصفا مدفعيا مكثفا وإطلاق نار من قبل آليات الاحتلال وطائراته المروحية، منذ ساعات الصباح.

قصف إسرائيلي شرق غزة

يأتي ذلك في غضون رصد تقدم عدد من آليات الاحتلال وعربة مفخخة إلى محيط مقبرة "البطش"، في حي التفاح شرقي مدينة غزة، تحت غطاء ناري داخل الخط الأصفر.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط مصابين في غارة إسرائيلية على منزل بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، في حين قال جيش الاحتلال إنه استهدف قياديا في حركة حماس شمال القطاع.

من جهتها، أفادت وكالة "الأناضول" بأن فلسطينيين اثنين استشهدا إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا بحي التفاح شرقي مدينة غزة، وأصيب 3 آخرون.

اعتقال 12 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 12 مواطنا فلسطينيا؛ بينهم أسيرة محررة ووالد شهيد، عقب حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات ميدانية والتنكيل بالمواطنين.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرة المحررة منى البرغوثي ونجلها همام، بعد دهم منزلهما في قرية عابود، شمال غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق "المركز الفلسطيني للإعلام".

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين خلال اقتحام بلدة كفر عقب شمالي المدينة، تخللها رشق آليات الاحتلال العسكرية بالحجارة.

حرب الإبادة الإسرائيلية

وتأتي الهجمات الإسرائيلية على الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، وذلك بعد عامين من شن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، استمرت لعامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية، فيما قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

