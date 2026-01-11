إنقاذ 3 أشخاص من الاختناق داخل منزلهم بالشرقية

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية واقعة اختناق لثلاثة أشخاص، جراء سوء استخدام وسائل التدفئة داخل أحد المنازل، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وصول ثلاثة أشخاص مصابين بحالات اختناق

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ من مستشفى العاشر الجامعي بوصول ثلاثة أشخاص مصابين بحالات اختناق، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات الأولية أن المصابين شعروا بانخفاض شديد في درجات الحرارة، فأشعلوا وسيلة تدفئة تقليدية تُعرف بـ«الشالية البلدي» داخل المنزل، ثم قاموا بإحكام غلق الأبواب والنوافذ، ما أدى إلى استهلاك الأكسجين داخل الغرفة.

ومع استمرار اشتعال وسيلة التدفئة حتى ساعات الصباح، غلبهم النعاس، فأصيبوا بحالات اختناق نتيجة نقص الأكسجين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

هيئة الإسعاف تحذر من مخاطر التدفئة بالمواقد البدائية في الشتاء

وحذرت هيئة الإسعاف المصرية من مخاطر التدفئة باستخدام نيران المواقد البدائية مع قدوم فصل الشتاء، مؤكدة أن الأدخنة الخانقة الناتجة عنها تمثل خطرا جسيما قد يصل إلى الاختناق والوفاة، إلى جانب احتمالات اندلاع الحرائق بسبب اللهب المكشوف.

سوء التهوية داخل المنازل يزيد من خطورة استنشاق الغازات السامة

وأشارت هيئة الإسعاف المصرية إلى أن سوء التهوية داخل المنازل يزيد من خطورة استنشاق الغازات السامة، وفي مقدمتها أول أكسيد الكربون المعروف بـالقاتل الصامت، داعية المواطنين إلى الالتزام بوسائل التدفئة الآمنة والحرص على تهوية الأماكن المغلقة بشكل جيد.

وأكدت هيئة الإسعاف المصرية على أهمية الوعي المجتمعي للحد من هذه الحوادث، مطالبة الأسر بعدم ترك مصادر التدفئة مشتعلة دون رقابة، خاصة أثناء النوم، حفاظًا على سلامة الأرواح.

نصائح من الكهرباء لتجنب مخاطر استخدام الدفايات الكهربائية

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين لتجنب مخاطر الدفاية كالتالي:

التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائى.

التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان الي الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.

عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين او تجفيف الملابس.

لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال والا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.

