غدا، آخر مهلة لإنهاء عقود سكن حجاج قرعة الحج السياحي

الحج
الحج
حددت  وزارة السياحة والآثار، غدًا الإثنين، كآخر موعد لإنهاء إجراءات عقود السكن حجاج قرعة الحج السياحي أمام شركات السياحة العاملة بالموسم بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

إنهاء إجراءات عقود السكن حجاج قرعة الحج السياحي

أكدت غرفة شركات السياحة، أنه في إطار التنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لسرعة إنهاء الإجراءات  التنفيذية لموسم حج 1447 هجريا.

وفي خطاب دوري لغرفة شركات السياحة، طالب شركات السياحة العاملة بموسم الحج السياحي للعام الجاري بضرورة وسرعة إنهاء إجراءات عقود السكن لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة لشركات رأس التضامن والشركات المتضامنة معها لموسم الحج الحالي على موقع وزارة السياحة والآثار موقع الادارة المركزية للشركات السياحية)، وذلك حتى يتسنى سرعة تنفيذها على موقع نسك السعودي.

إنهاء  إجراءات عقود السكن في مكة المكرمة 

وأوضحت الغرفة أن وزارة السياحة والآثار ستقوم بإيقاف الحساب الإلكتروني واسم المستخدم وكلمة المرور للشركة رأس التضامن والشركات المتضامنة معها على موقع وزارة السياحة والآثار موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية، وذلك في حالة عدم قيامهم بإنهاء إجراءات عقود السكن في مكة المكرمة بنسبة %60 على الأقل والمدينة المنورة بنسبة 60% على الاقل وذلك بحد أقصى غدًا الاثنين، وإلا ستتحمل الشركات رأس التضامن والشركات المتضامنة معها كامل المسئولية أمام الحجاج والمعتمرين، كما تتحمل كافة الإجراءات القانونية والادارية أمام وزارة السياحة والآثار.

وأكدت الغرفة على شركات السياحة المنفذة لرحلات الحج هذا العام ضرورة بالالتزام بما ورد بعاليه، وذلك حرصا على مصالح الحجاج والمعتمرين معا.

