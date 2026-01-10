السبت 10 يناير 2026
رياضة

كهرباء الإسماعيلية يتعادل 1-1 مع المصري في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، انتهت مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام المصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد السويس الجديدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر 

سجل هدف التقدم لصالح المصري اللاعب كريم العراقي في الدقيقة 45، فيما أدرك كهرباء الإسماعيلية التعادل في الدقيقة 51 عن طريق علي سليمان 

أعلن الجهاز الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة رضا شحاتة، تشكيلة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام المصري البورسعيدي 

دخل فريق كهرباء الإسماعيلية مباراة أمام المصري البورسعيدي بتشكيل مكون من: 

فرج شوقي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من ناحا، سيف الخشاب، كريم يحيى، ومحمد فاروق، بينما يضم خط الوسط حماوي، ماجد هاني، وحسن الشاذلي، في حين يقود الخط الهجومي الثلاثي شيكا، علي سليمان، وإسلام عبد النعيم.

بدلاء كهرباء الإسماعيلية

وعلى مقاعد البدلاء، يتواجد كل من علي الجابري، محمد وسام، مصطفى كشري، الفيومي، يوسف جلال، محمد عبد المنعم، أشرف، كريم الشريف، وماردونا.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام كهرباء الإسماعيلية

أعلن نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، في كأس عاصمة مصر وجاء على النحو التالي:

أحمد وهب في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع باهر المحمدي، محمد هاشم، كريم العراقي، وعمرو سعداوي، مع الاعتماد على محمود حمادة وموديستا في وسط الملعب، إلى جانب أحمد علي عامر، بينما يقود الخط الأمامي الثلاثي دغـم، منذر طمين، ومحمد الشامي.

بدلاء المصري

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عصام ثروت، أحمد منصور، ميدو جابر، عمر الساعي، حسين فيصل، كريم بامبو، أحمد القرموطي، زياد فرج، وعبد الوهاب نادر.

كأس عاصمة مصر كهرباء الاسماعيلية المصري البورسعيدي استاد السويس الجديدة كريم العراقى رضا شحاتة نبيل الكوكي

