أيمن يونس: حسام حسن قدم مباراة العمر وأخرج حامل اللقب بذكاء تكتيكي

18 حجم الخط

أشاد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالأداء الذي قدمه الفراعنة تحت قيادة حسام حسن، عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار والتأهل إلى المربع الذهبي، مؤكدًا أن الانتصار جاء نتيجة ذكاء تكتيكي وليس اعتمادًا على القوة أو العنف داخل الملعب.

مباراة دفاعية عالمية

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن كرة القدم لا تُحسم بالقوة البدنية فقط، بل بالذكاء، وهو ما ظهر بوضوح في مواجهة كوت ديفوار، مشيرًا إلى أن حسام حسن نجح في غلق أطراف المنافس بشكل مميز، وقدم مباراة دفاعية عالمية، ولم يشكل المنتخب الإيفواري أي خطورة حقيقية سوى من الكرات الثابتة.

أيمن يونس، فيتو

حسام حسن قدم ماتش عمره

وأضاف أن حسام حسن قدّم «ماتش عمره»، مؤكدًا أنه يستحق التهنئة وتجديد الثقة فيه حتى كأس العالم، بعدما تحمّل الكثير من الانتقادات خلال الفترة الماضية، مشددًا على أحقيته بقيادة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأثنى يونس على أداء اللاعبين، مشيرًا إلى أن محمد هاني قدم مباراة قوية، وأن لاعبي منتخب مصر ظهروا بروح الأبطال، مؤكدًا أن حسام حسن نجح في توظيف العناصر المتاحة بالشكل الأمثل، رغم عدم امتلاكه دكة بدلاء مكتملة، وافتقاره لعنصر المغامرة، لكنه عوض ذلك بالتنظيم والانضباط.

ثلاثي الهجوم قدم مباراة كبيرة

وتحدث نجم الزمالك السابق عن تألق محمد صلاح في الشوط الثاني، مؤكدًا أنه لم يفقد الكرة، ونجح في تسجيل هدف مميز بفضل سرعته، موجهًا التحية أيضًا لعمر مرموش على هدفه الرائع، وكذلك لإمام عاشور الذي قدم مباراة كبيرة.

واختتم أيمن يونس تصريحاته بالتأكيد على أن ذكاء حسام حسن وروح لاعبي منتخب مصر كانا السبب الرئيسي في الفوز على منتخب كوت ديفوار، حامل لقب البطولة، وإقصائه من المنافسات، مشددًا على أن وصول مصر إلى المربع الذهبي يعني أن الأحلام لم تتوقف بعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.