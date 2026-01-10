السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

صندوق النقد: 2026 عام محوري للاقتصاد السعودي وسط تفوق بيئة الأعمال

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
18 حجم الخط

وصف صندوق النقد الدولي عام 2026 بالمنعطف "المحوري" في مسيرة الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أن المملكة تتمتع بمركز قوة استثنائي يؤهلها للانتقال بنجاح إلى مرحلة اقتصادية جديدة، تتسم بتحديات تمويلية وانخفاض في أسعار النفط، مدعومة بصمود القطاع غير النفطي الذي أثبت كفاءته خلال عام 2025.

حصانة ضد تقلبات النفط 

وأوضح التقرير الصادر عن الصندوق أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة فائقة على الصمود في وجه تراجع أسعار الخام بنسبة 30% عن ذروة عام 2022، مما يعكس نجاحا ملموسا في الحد من ارتهان الاقتصاد للموارد النفطية، مشيرا إلى أن بيئة الأعمال في المملكة باتت تضاهي نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة، مع تقلص الفجوات الهيكلية التي كانت تفصلها عن الأسواق الصاعدة، بحسب وكالة بلومبرج.

توقعات نمو الاقتصاد السعودي 

وفي خطوة تعكس التفاؤل بمستقبل الأنشطة غير النفطية، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الثانية خلال فترة قصيرة، متوقعا نموا بنسبة 4% لعامي 2025 و2026.

وتأتي هذه التقديرات متناغمة مع الأرقام المستهدفة في ميزانية المملكة لعام 2026، والتي تطمح لتحقيق نمو حقيقي بنسبة 4.6% مدفوعًا بازدهار القطاعات الواعدة.

وسلط التقرير الضوء على التحول الاستراتيجي في السياسة المالية السعودية، وهو ما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، بالإشارة إلى انتقال المملكة من مرحلة الإنجاز بأي تكلفة إلى تحقيق الأثر بأفضل تكلفة. 

وأشاد الصندوق بقرار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على المشروعات الكبرى، معتبرا إياه خطوة حيوية لتفادي مخاطر "فورة النشاط" وضمان استدامة المالية العامة.

أدوات القوة والاستدامة في الاقتصاد السعودي

استند صندوق النقد في نظرته الإيجابية إلى عدة ركائز قوة تمتلكها المملكة، أبرزها، انخفاض الدين العام، والوفرة المالية، والاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى تضاعف الإيرادات غير النفطية خلال السنوات الخمس الماضية.

الاستقرار المالي وإدارة الأزمات

 من جانبه، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن السياسة المالية للمملكة باتت "معاكسة للدورات الاقتصادية"، مما ساهم في تحقيق متوسط نمو بنسبة 5% للأنشطة غير النفطية على مدار ثماني سنوات، رغم التذبذبات في القطاع النفطي.

صندوق النقد: إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر خلال 6 أسابيع

منير فخري عبد النور: مرحلة ما بعد صندوق النقد تتطلب حكومة حازمة

واختتم الصندوق تقريره بالتأكيد على أن استمرار الإصلاحات الهيكلية، مثل إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، يظل المطلب الحيوي لضمان البقاء في المسار الصحيح نحو تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صندوق النقد الاقتصاد السعودي صندوق النقد الدولي التنويع الاقتصادي الاقتصادات المتقدمة

مواد متعلقة

وزير العمل يعلن إطلاق أول حملة توعوية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي (فيديو)

صندوق النقد: إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر خلال 6 أسابيع

نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من 2025

وزير الاقتصاد السعودي: أتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% خلال 2025
ads

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على إكسيتير سيتي برباعية في الشوط الأول

أمم أفريقيا، أوسيمين يسجل هدف نيجيريا الأول في شباك الجزائر

كأس أمم أفريقيا، الجزائر ونيجيريا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

ماكليسفيلد يتقدم على كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الأول

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر بعد فوز الأحمر علي فاركو

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

"حنظلة" تنشر قائمة من 600 عنصر على ارتباط بالموساد في إيران

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تكرار الحلف على شيء واحد، الإفتاء توضح الرأي الشرعي

27 دعاء للنجاح في الامتحانات، رددها

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بالحصول على رزق وفير وخير كبير

المزيد
الجريدة الرسمية