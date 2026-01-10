السبت 10 يناير 2026
كأس أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين الجزائر و نيجيريا بعد 30 دقيقة

الجزائر ونيجيريا
الجزائر ونيجيريا
سيطر التعادل السلبي على أول 30 دقيقة من مباراة الجزائر ضد نيجيريا، في المباراة التي تقام على ملعب مراكش، ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 والتي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير الجاري.

تشكيل منتخب الجزائر ضد نيجيريا

ضم تشكيل الجزائر بقيادة مديره الفني البوسني فلاديمير بيتكوفيتش:

حراسة المرمى: لوكا زيدان.

خط الدفاع: رفيق بلغالي - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني - ريان آيت نوري.

خط الوسط: رياض محرز - رامز زروقي - هشام بودوي - فارس شايبي.

خط الهجوم: إبراهيم مازة - محمد الأمين عمورة.

يتواجد على مقاعد بدلاء الخضر: أنتوني ماندريا، مهدي دورفال، زين الدين بلعيد، حمد العبدلي، أنيس الحاج موسى، منصف بقرار، بغداد بونجاح، أسامة بنبوط، آدم زرقان، يوسف عطال، إيلان قبال، عادل بولبينة، رضوان بركان.

تشكيل منتخب نيجيريا ضد الجزائر

ضم تشكيل نيجيريا بقيادة مديره الفني المالي إريك شيل:

حراسة المرمى: ستانلي نوابالي.

خط الدفاع: برونو أونيمايشي، كالفين باسي، سيمي أجاي، برايت أوساي.

خط الوسط: أليكس إيوبي، ويلفريد نديدي، فرانك أونييكا.

خط الهجوم: أكور آدامز، أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين.

 

