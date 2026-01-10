تشكيل مباراة الجزائر ضد نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

18 حجم الخط

أعلن فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر، وإريك شيل مدرب منتخب نيجيريا، عن تشكيل المنتخبين للمباراة التي تقام مساء اليوم السبت، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

العروض الأوروبية تنهال على نجم الجزائر بعد التألق في أمم أفريقيا

كشفت تقارير صحفية صادرة عن شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، عن وجود اهتمام أوروبي متزايد بالدولي الجزائري هشام بوداوي، لاعب وسط نادي نيس الفرنسي، وذلك بعد المستويات المبهرة التي قدمها رفقة "محاربي الصحراء" في بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية.

أفادت التقارير بأن تألق بوداوي لفت أنظار ناديين كبيرين يسعيان لتدعيم خط الوسط في انتقالات يناير الحالية وهما برايتون الإنجليزي المعروف باصطياده للمواهب الواعدة وتطويرها في الدوري الأقوى عالميًا وجالاتا سراي التركي الساعي لتعزيز صفوفه بأسماء قوية لمواصلة هيمنته المحلية والمنافسة القارية.

رغم الأهمية الفنية لبوداوي في تشكيل النادي الفرنسي، إلا أن الإدارة لا تمانع فكرة البيع "بشروط محددة".

وأشارت التقارير إلى أن نيس قد يفتح باب الرحيل أمام النجم الجزائري في حال وصول عرض مالي مُرضٍ لجميع الأطراف خلال الشتاء الجاري.

ويُعتبر بوداوي من أبرز لاعبي الوسط في الدوري الفرنسي، وقد عززت مشاركته الأفريقية الأخيرة من قيمته السوقية، مما يجعله صيدًا ثمينًا للأندية التي تبحث عن الحركية والذكاء التكتيكي.

ويستعد بوداوي للمشاركة مع منتخب الجزائر أمام نيجيريا مساء اليوم السبت في دور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية في المغرب في مباراة مرتقبة سيواجه الفائز منها منتخب المغرب في دور نصف النهائي.

