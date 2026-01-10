السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مباراة الجزائر ضد نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
18 حجم الخط

أعلن فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر، وإريك شيل مدرب منتخب نيجيريا، عن تشكيل المنتخبين للمباراة التي تقام مساء اليوم السبت، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

تشكيل الجزائر ضد نيجيريا

تشكيل نيجيريا أمام الجزائر

 

 

العروض الأوروبية تنهال على نجم الجزائر بعد التألق في أمم أفريقيا

كشفت تقارير صحفية صادرة عن شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، عن وجود اهتمام أوروبي متزايد بالدولي الجزائري هشام بوداوي، لاعب وسط نادي نيس الفرنسي، وذلك بعد المستويات المبهرة التي قدمها رفقة "محاربي الصحراء" في بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية.

أفادت التقارير بأن تألق بوداوي لفت أنظار ناديين كبيرين يسعيان لتدعيم خط الوسط في انتقالات يناير الحالية وهما برايتون الإنجليزي المعروف باصطياده للمواهب الواعدة وتطويرها في الدوري الأقوى عالميًا وجالاتا سراي التركي الساعي لتعزيز صفوفه بأسماء قوية لمواصلة هيمنته المحلية والمنافسة القارية.

رغم الأهمية الفنية لبوداوي في تشكيل النادي الفرنسي، إلا أن الإدارة لا تمانع فكرة البيع "بشروط محددة".

وأشارت التقارير إلى أن نيس قد يفتح باب الرحيل أمام النجم الجزائري في حال وصول عرض مالي مُرضٍ لجميع الأطراف خلال الشتاء الجاري.

ويُعتبر بوداوي من أبرز لاعبي الوسط في الدوري الفرنسي، وقد عززت مشاركته الأفريقية الأخيرة من قيمته السوقية، مما يجعله صيدًا ثمينًا للأندية التي تبحث عن الحركية والذكاء التكتيكي.

ويستعد بوداوي للمشاركة مع منتخب الجزائر أمام نيجيريا مساء اليوم السبت في دور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية في المغرب في مباراة مرتقبة سيواجه الفائز منها منتخب المغرب في دور نصف النهائي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيجيريا الجزائر كأس أمم أفريقيا أمم إفريقيا منتخب الجزائر

مواد متعلقة

تفوق طفيف للجزائر أمام نيجيريا قبل لقاء اليوم في ربع نهائي أمم إفريقيا

9 بطاقات حمراء في أمم أفريقيا، وهذا المنتخب بالصدارة

بعد تألقه في أمم أفريقيا، العروض تنهال على نجم منتخب الجزائر

مالي يتقاسم رقما سلبيا مع الجزائر وغانا في الكان

ads

الأكثر قراءة

ماكليسفيلد يتقدم على كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الأول

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات بحوزة 4 ركاب في مطار القاهرة

تشكيل مباراة الجزائر ضد نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

27 دعاء للنجاح في الامتحانات، رددها

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بالحصول على رزق وفير وخير كبير

7 أسباب وراء قلة الرزق ونزع البركة، أبرزها الربا وكثرة الحلف

المزيد
الجريدة الرسمية