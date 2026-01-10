السبت 10 يناير 2026
السجن المشدد 7 سنوات لشخص بتهمة التعدى على فتاة بالإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم "ع.ي.ال"، للتعدي على المجني عليها " ش.ا.ج".

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الجواد يس رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عصام خليفة والمستشار أيمن محمود، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت.

 

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 23550 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة ثان المنتزه، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة ثان المنتزه يفيد ببلاغ أهلية المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي عليها.


تبين من التحقيقات وجود علاقة عاطفية بين المتهم "ع.ي.ال" وبين المجني عليها "ش.ا.ج"، وعلى إثر ذلك، تقدم إلى خطبتها، ولأن المتهم سيئ السمعة رفضته الأسرة، وعقب علمه بعدم وجود الأسرة في المنزل استغل صغر سنها، وتعدى عليها، واعدا إياها بالزواج، وعقب علم أسرة المجني عليها قرروا تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

