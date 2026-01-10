عرض "مرسل إلى" ضمن مهرجان المسرح العربي الخميس المقبل بالسامر

18 حجم الخط

يستقبل مسرح السامر بالعجوزة، في الخامسة مساء الخميس المقبل 15 يناير، العرض المسرحي "مرسل إلى"، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح وتنطلق فعالياته اليوم بالقاهرة، وتستمر لمدة أسبوع بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عرض “مرسل إلى”

العرض المسرحي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تقدمه فرقة بيت ثقافة السنبلاوين، ويناقش مفهوم الحرب والسلام، بتسليط الضوء على الصراع بين دولتي فرنسا وألمانيا، خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية من منظور جندي فرنسي يسترجع معاناته وأسباب اندلاع الحربين.

فريق مسرحية مرسل إلى

"مرسل إلى" تأليف طه زغلول، وإخراج محمد فرج، تمثيل: محمود الحسيني، شموع وائل، طلعت حسين، محمد صبح، عاصم الجوهري، أحمد علاء، طارق المصري، محمد سليمان، محمد هاشم، آية أشرف، ياسمين عبد العزيز، نيرة أشرف، محمد عوض، إسلام عادل، حسين وحيد، چون رؤوف، كيرلس هاني، عمرو رضا، سيد نعمان، محمد الحارث، وعبد الله الحارث.

أشعار محمد أحمد مصطفى، تصميم ديكور وملابس محمد طلعت، تنفيذ ديكور أحمد طلعت، موسيقى وألحان زياد هجرس، ماكياج نوردين بحر، تنفيذ ملابس يويو حجازي، إضاءة عز حلمي، دراما حركية محمد بحيري، مساعدو الإخراج: أشرف الحلو، آدم عماد، محمد الشرقاوي، وطارق الخطيب، مخرج منفذ محمد سليمان.

مسرحية مرسل إلى

مهرجان المسرح العربي

ويتنافس عرض "مرسل إلى" الذي يمثل مصر ويأتي كأول مشاركة لقصور الثقافة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي، ويعرض ضمن 15 عرضا مسرحيا من أبرز التجارب العربية، من دول: المغرب، قطر، الجزائر، تونس، الإمارات، لبنان، العراق، الأردن، والكويت، بمشاركة لجنة تحكيم عربية خماسية تضم أسماء مسرحية بارزة.

وتعلن نتائج المسابقة في حفل ختام المهرجان، ومن المقرر أن يشارك العرض الفائز في افتتاح أيام الشارقة المسرحية في دورتها المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.