ضبط عصابة تتزعمها مسجلة لسرقة ضحاياها أسفل دائري الوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ إدارة مباحث النشل في مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط سيدة لها معلومات جنائية واثنين من الرجال مسجلين خطر، لاتهامهم بارتكاب حوادث سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح أسفل دائري الوراق.

جاء ذلك عقب ورود معلومات دقيقة إلى اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بقيام سيدة لها معلومات جنائية باستيقاف الضحايا من المواطنين عن طريق التعاطف وادعائها بمساعدتها في رفع بعض احتياجات لها أسفل دائري الوراق وفور توجه الضحية معها يقوم المتهمين الاخرين بإشهار السلاح في وجهه وسرقة ما معه من أموال وتليفون بالاكراه تحت تهديد السلاح.

وبناءً على ذلك، تم إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم المضبوطات من أموال وأجهزة تليفون وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب ٥ وقائع.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحالت الأجهزة الأمنية المتهمين إلى النيابة العامة، التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

