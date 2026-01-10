السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عصابة تتزعمها مسجلة لسرقة ضحاياها أسفل دائري الوراق

متهم
متهم
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ إدارة مباحث النشل في مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط سيدة لها معلومات جنائية واثنين من الرجال مسجلين خطر، لاتهامهم بارتكاب حوادث سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح أسفل دائري الوراق.

جاء ذلك عقب ورود معلومات دقيقة إلى اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بقيام سيدة لها معلومات جنائية باستيقاف الضحايا من المواطنين عن طريق التعاطف وادعائها بمساعدتها في رفع بعض احتياجات لها أسفل دائري الوراق وفور توجه الضحية معها يقوم المتهمين الاخرين بإشهار السلاح في وجهه وسرقة ما معه من أموال وتليفون بالاكراه تحت تهديد السلاح.

وبناءً على ذلك، تم إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم المضبوطات من أموال وأجهزة تليفون وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب ٥ وقائع.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحالت الأجهزة الأمنية المتهمين إلى النيابة العامة، التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

txt

تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة المواطنين في المرج لـ 13 يناير

txt

تفريغ محادثات 3 متهمين في واقعة سرقة أدوية التأمين الصحي بحلوان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة مباحث النشل لقطاع امن الجيزة دائرى الوراق لمباحث الجيزة
ads

الأكثر قراءة

إعلان قائمة النواب المعينين خلال ساعات، ومصادر تكشف 3 أسماء متوقعة لرئاسة البرلمان

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

عمل عامين بوحدة صحية، تجديد حبس الطبيب المزيف وتوأمه 15 يومًا بالبحيرة

صُممت لقيادة شئون أمريكا في الحروب النووية، رحلة غامضة لطائرة "يوم القيامة" تثير المخاوف

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الفضة اليوم السبت (تحديث لحظي)

رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي

هل يمكن تجديد بطاقات ميزة بفروع البنك الأهلي غير الفرع المصدر لها؟

المزيد

انفوجراف

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

7 أسباب وراء قلة الرزق ونزع البركة، أبرزها الربا وكثرة الحلف

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

الإفتاء: هذا حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بالطاعات وأداء العبادات

المزيد
الجريدة الرسمية