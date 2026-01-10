تأييد إعدام عامل بتهمة هتك عرض ابنته بالطالبية

السبت 10 يناير 2026
قضت محكمة جنايات الجيزة بتأييد إعدام عامل بتهمة هتك عرض ابنته القاصر بالقوة والتهديد في منطقة الطالبية.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن “إبراهيم. د. م”، البالغ من العمر 33 عامًا، اعتاد اصطحاب طفلته القاصر “13 سنة”، إلى سطح العقار الذي تقيم فيه الأسرة، حيث وقعت اعتداءات متكررة عليها بعيدا عن الأعين خلال عام 2025.

اتهام أب بالتعدي علي نجلته

البداية كانت عندما لاحظت جدة الطفلة تغيرا واضحا في سلوكها، فصارحتها المجني عليها بما تتعرض له على يد والدها، لتقوم على الفور بإبلاغ الجهات المختصة.

وعلى الفور تحركت قوات الشرطة إلى المنزل وتم ضبط الأب المتهم، الذي أقر خلال المواجهة الأولى بما نُسب إليه من أفعال.

وكشفت الجدة خلال تحقيقات النيابة العامة أن الطفلة روت لها تفاصيل ما حدث أعلى سطح العقار، وتطابقت شهاداتها مع ما قالته المجني عليها في التحقيقات.

بينما كشفت التحقيقات أنه اصطحبها إلى سطح العقار محل سكنهما، واعتدى عليها كرها بالقوة والتهديد، وكرر فعله أكثر من مرة خلال العام الجاري، رغم كونها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها.

وعقب انتهاء التحقيقات، أحيل الأب إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على طفلته بينما تبقى الطفلة تحت رعاية أسرتها. 

