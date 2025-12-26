الاستماع لأقوال أسرة طفل سقط من الطابق الخامس بالطالبية

18 حجم الخط

تستمع نيابة الجيزة لأقوال أسرة طفل سقط من الطابق الخامس بالطالبية، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وصرحت النيابة بدفن الجثة، بعد إعداد تقرير الطب الشرعي عن سبب الوفاة، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.



تفاصيل مصرع طفل سقط من عقار بالطالبية

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط طفل من عقار في منطقة الطالبية، توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 7 سنوات، اختل توازنه أثناء لهوه، وسقط من الطابق الخامس بالعقار الذي يقيم به، مما أدى إلى مصرعه متأثرا بإصابات لحقت به.



وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.



كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.



وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

