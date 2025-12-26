الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستماع لأقوال أسرة طفل سقط من الطابق الخامس بالطالبية

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة
18 حجم الخط

تستمع نيابة الجيزة لأقوال أسرة طفل سقط من الطابق الخامس بالطالبية، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث. 

وصرحت النيابة بدفن الجثة، بعد إعداد تقرير الطب الشرعي عن سبب الوفاة، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة. 


تفاصيل مصرع طفل سقط من عقار بالطالبية

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط طفل من عقار في منطقة الطالبية، توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 7 سنوات، اختل توازنه أثناء لهوه، وسقط من الطابق الخامس بالعقار الذي يقيم به، مما أدى إلى مصرعه متأثرا بإصابات لحقت به.


وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

 

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتا.

 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.


كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

 

دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

 

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.


وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة أمن الجيزة غرفة النجدة بمديرية امن الجيزة الطالبية

مواد متعلقة

مصدر أمني ينفي ادعاء مرشحة لمجلس النواب بتعرض أنصارها لإجراءات تعسفية بالجيزة

مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين في حادثتي سير بالجيزة

حبس المتهمين بالاستيلاء على 200 ألف جنيه من شخص بالطالبية

الطب الشرعي: فشل محاولات إنقاذ السباح يوسف محمد لطول بقائه بقاع المسبح

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

كأس الأمم الإفريقية، شوط أول سلبي بين جزر القمر وزامبيا

محمد الشناوي أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

عدم اكتمال النصاب القانوني لانتخابات النصر وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي

موعد الأيام البيض لشهر رجب 1447 هجريا

تشكيل مباراة جزر القمر وزامبيا في كأس الأمم الإفريقية 2025

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

مجموعة منتخب مصر، أنجولا يتعادل مع زيمبابوي1/1 في كأس الأمم الإفريقية 2025

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

100 ين ياباني تسجل 30.58 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض لشهر رجب 1447 هجريا

هل يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟ الإفتاء تحسم الجدل

مع بداية شهر رجب، تعرف على وقت التسمية عند الذبح وحكم نسيانها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads