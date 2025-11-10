الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 4 أشخاص إثر إنقلاب سيارة أعلى طريق السويس الصحراوى

اسعاف
اسعاف
18 حجم الخط

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أعلى طريق السويس الصحراوى، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أمام القادم من العين السخنة متجه للقاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق السويس الصحراوي

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق السويس الصحراوي.

وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص، تبين انقلاب سيارة أعلى طريق السويس الصحراوي؛ مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

 وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة.

 وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنقلاب سيارة أعلى طريق السويس الصحراوى طريق السويس الصحراوي إنقلاب سيارة أعلى طريق السويس حادث طريق السويس الصحراوى حادث طريق السويس السويس الصحراوى

مواد متعلقة

إصابة شخص صدمته سيارة أعلى طريق السويس الصحراوي

عودة حركة المرور بطريق السويس الصحراوي بعد رفع آثار حادث تصادم 11 سيارة

الأكثر قراءة

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

ضبط صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

دار الإفتاء: من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا لهذا السبب

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية