اليورو يحافظ على استقراره في 5 بنوك مصرية بتعاملات السبت (تحديث لحظى)

سعر اليورو، شهد  سعر اليورو أمام  الجنيه  استقرارًا بالبنك المركزي المصري، خلال حركة تعاملات اليوم السبت 10 يناير 2026، وتستعرض "فيتو" سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية، في تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

سعر اليورو في البنك المركزي 

  • 55.10 جنيه للشراء.
  • 55.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر 

  • 55.11 جنيه للشراء.
  • 56.29 جنيها للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

  • 55.11 جنيه للشراء.
  • 56.29 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدى اجريكول 

  • 55.08 جنيه للشراء.
  • 55.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر 

  • 55.08 جنيه للشراء.
  • 55.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

  • 55.10  جنيه للشراء.
  • 55.29 جنيه للبيع.

ماذا تعرف عن عملة اليورو؟ 

اليورو (Euro) هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).  

 

وتستخدم مؤسسات  الاتحاد الأوروبي اليورو، بالإضافة إلى أربع دول أوروبية صغيرة ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنطقتي أكروتيري ودكليا التابعتين لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، وتستخدمه دولتا الجبل الأسود وكوسوفو كذلك من جانب واحد.

أما خارج القارة الأوروبية، يتّخذ عدد من الأقاليم ذات العضوية الخاصة في الاتحاد الأوروبي اليورو عملة لها، علاوة على ما سبق، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عملات مرتبطة بسعر صرف اليورو.  

