مدير تعليم القاهرة في اليوم الأول للامتحانات: لا تهاون مع أي معوقات

تابعت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم، أعمال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية منذ الساعات الأولى لبدء الامتحانات، ورصد أى معوقات قد تؤثر على سيرها والعمل على تذليلها فورًا.

وأوضحت أبو كيلة أنه تم متابعة تقارير الإدارات التعليمية على مستوى القاهرة لكافة المراحل التعليمية الثلاث، والتأكد من وصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة، وانتظام اللجان، وتوفير المناخ الآمن والهادئ للطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وانضباط.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار اليوم، والتواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، مشددة على سرعة التدخل الفوري لحل أي مشكلات طارئة، ومراعاة مصلحة الطلاب كأولوية قصوى، مع الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وشددت على أن الانضباط، وتكافؤ الفرص، وسلامة الطلاب تمثل الركائز الأساسية لنجاح الامتحانات، مثمنة جهود جميع القيادات التعليمية والعاملين بالمديرية في اليوم الأول.

