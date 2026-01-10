السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدير تعليم القاهرة في اليوم الأول للامتحانات: لا تهاون مع أي معوقات

تعليم القاهرة، فيتو
تعليم القاهرة، فيتو
18 حجم الخط

تابعت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم، أعمال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية منذ الساعات الأولى لبدء الامتحانات، ورصد أى معوقات قد تؤثر على سيرها والعمل على تذليلها فورًا.

تعليم أسيوط: فتح تحقيق عاجل في واقعة سقوط طالب من الدور الأرضي

أولياء الأمور ينتظرون الطلاب أمام اللجان في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)

وأوضحت أبو كيلة أنه تم متابعة تقارير الإدارات التعليمية على مستوى القاهرة لكافة المراحل التعليمية الثلاث، والتأكد من وصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة، وانتظام اللجان، وتوفير المناخ الآمن والهادئ للطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وانضباط.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار اليوم، والتواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، مشددة على سرعة التدخل الفوري لحل أي مشكلات طارئة، ومراعاة مصلحة الطلاب كأولوية قصوى، مع الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وشددت على أن الانضباط، وتكافؤ الفرص، وسلامة الطلاب تمثل الركائز الأساسية لنجاح الامتحانات، مثمنة جهود جميع القيادات التعليمية والعاملين بالمديرية في اليوم الأول.

الجريدة الرسمية