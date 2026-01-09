وزير الدفاع السعودي: مؤتمر الرياض يسعى لحلول عادلة في اليمن

18 حجم الخط

أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، أنه جرى تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لمؤتمر الرياض بالتعاون مع الشخصيات الجنوبية.

وقال بن سلمان: إن "مؤتمر الرياض يسعى لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية"، وفق وكالة "رويترز".

حل المجلس الانتقالي خطوة شجاعة

وشدد وزير الدفاع السعودي على أن شخصيات من كافة محافظات الجنوب في اليمن ستشارك دون إقصاء أو تمييز في مؤتمر الرياض حول مستقبل القضية الجنوبية، مؤكدا أن القرار الذي اتخذته الشخصيات والقيادات الجنوبية بحل المجلس الانتقالي قرارا شجاعا.

وبحسب تقارير إعلامية، اتفق أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له على حل المجلس، في خطوة وصفت بأنها تسير على طريق حل الأزمة اليمنية التي تصاعدت بشدة منذ مطلع العام الحالي 2026.

هروب عيدروس الزبيدي

وقال "المجلس الانتقالي الجنوبي" في بيان: "نشكر السعودية على استضافة مؤتمر الحوار الجنوبي، ونأمل أن نتوصل في مؤتمر الرياض إلى رؤية وتصور لحل قضية الجنوب"، داعيا مختلف الشخصيات والقيادات الفاعلة للانخراط بمسار الحوار.

يشار إلى أن رئيس "المجلس الانتقالي اليمني"عيدروس الزبيدي هرب من الأراضي اليمنية، حيث أعلن رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي في 7 يناير 2026، إحالته الزبيدي إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بـ"الخيانة العظمى"، قبل الإعلان رسميا عن هروبه إلى خارج الأراضي اليمنية.

تحالف دعم الشرعية يكشف تفاصيل هروب الزبيدي

وقال "تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الزبيدي –ومن معه- قاموا بإغلاق نظام التعريف ووصلوا إلى ميناء بربرة ظهر الأربعاء الماضي؛ ثم استقلوا طائرة من مقديشو إلى الإمارات بعد إغلاق نظام التعريف فوق خليج عمان، وإعادة تشغيله قبل الهبوط بعشر دقائق في مطار الريف العسكري في أبوظبي، مضيفا أن الطائرة من نوع "إليوشن إي إل 76" المستخدم بكثرة في مناطق الصراع.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية" في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي إن "قوات التحالف لا تزال تتابع المعلومات بشأن مصير بعض الأشخاص الذين أشير بأنهم كانوا آخر من التقى الزبيدي قبل هروبه من عدن".

