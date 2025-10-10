السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك اليوم (آخر تحديث)

اليورو، فيتو
اليورو، فيتو

شهد  سعر اليورو استقرارا أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، بختام تعاملات الأسبوع وفق آخر التحديثات.

وتستعرض "فيتو" سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية، في تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

اقرأ التالي: رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري

سعر اليورو في البنك المركزي المصري 

  • 55.22 جنيه للشراء.
  • 55.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر 

55.22 جنيه للشراء.

55.39 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك قطر 

  • 55.22 جنيه للشراء.
  • 55.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدى اجريكول 

  • 55.22 جنيه للشراء.
  • 55.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

  • 55.22 جنيه للشراء.
  • 55.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 

55.22 جنيه للشراء.

55.39 جنيه للبيع

ماذا تعرف عن عملة اليورو؟ 

اليورو (Euro) هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).  

وتستخدم مؤسسات الاتحاد الأوروبي اليورو، بالإضافة إلى أربع دول أوروبية صغيرة ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنطقتي أكروتيري ودكليا التابعتين لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، وتستخدمه دولتا الجبل الأسود وكوسوفو كذلك من جانب واحد أما خارج القارة الأوروبية، يتّخذ عدد من الأقاليم ذات العضوية الخاصة في الاتحاد الأوروبي اليورو عملة لها، علاوة على ما سبق، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عملات مرتبطة بسعر صرف اليورو.  

اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم 

ويُعدّ اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي بحلول ديسمبر 2019، ونظرًا لتداول أكثر من 1.3 تريليون يورو، حظي اليورو بواحدة من أعلى القيم الإجمالية للأوراق النقدية والعملات المعدنية قيد التداوُل في العالم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار العملات العربية أسعار العملات العربية والأجنبية اسعار العملات البنك الأهلى المصرى البنك المركزى المصرى البنوك المصرية العملات العربية والأجنبية

مواد متعلقة

أسعار الذهب في الصاغة (تحديث لحظي)

سعر صرف الدولار في البنك المركزي اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم الجمعة

رسميا، أخر تطورات حركة اليورو مقابل الجنيه في المركزي المصري

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الجمعة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك ختام تعاملات الأسبوع (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم

الأكثر قراءة

تحرك أمني لكشف هوية المتهم بإطلاق تمساح بشوارع الهرم

أول صورة للشقيقات الثلاث المتوفيات داخل حمام منزلهن بالمنوفية

بحضور وزير الداخلية وأبطال مسلسل الاختيار 2، زفاف ابنة الشهيد محمد مبروك في أحد فنادق القاهرة

نجوم الفن يدعمون إيناس الدغيدي في حفل عقد قرانها (صور)

أجواء خريفية ممتعة، الأرصاد تعلن حالة طقس غد السبت

حالة الطقس غدا، أمطار وسحب منخفضة ورياح تلطف الأجواء

ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين

شبورة مائية، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع غينيا بيساو.. تصفيات مونديال 2026.. عودة الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 11 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الرئيس في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصي

دار الإفتاء توضح الألفاظ الواردة للتشهد في الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية