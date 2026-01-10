مدبولي يطمئن من المرضى على جودة الخدمات بمستشفى أورام دار السلام

18 حجم الخط

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده مشروع أعمال التطوير بمستشفى أورام دار السلام "هرمل سابقا"، على إجراء زيارة غير مرتبة للمبني القائم للمستشفى وإجراء عدد من الحوارات الودية مع بعض المترددين للتعرف عن قرب عن مستوى الخدمات المقدمة من خلال المستشفى، خاصة بعد انتقال الإدارة لمعهد جوستاف روسي الفرنسي، حيث أكدوا جميعا على ما لمسوه من تطور في تقديم الخدمات الطبية، وتحسن فى مستوى الأداء لهذه الخدمات.

تطوير الخدمات الطبية لمرضي مستشفي أورام دار السلام

وسأل رئيس الوزراء مرضى من الحضور، عن مستوى الخدمة، وتوافر الأطباء والأدوية، وأكدن رضاءهن عن مستوى الخدمة المقدمة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بعددٍ من المنشآت الصحية بمحافظتي القاهرة والجيزة، بتفقد مستشفى أورام دار السلام (هرمل سابقا)، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى؛ والتعرف على موقف أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها به.

جولة رئيس مجلس الوزراء بمستشفيات القاهرة والجيزة

وكان في استقبال مدبولي لدى وصوله مقر مستشفى أورام دار السلام (هرمل سابقا)، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، واللواء على عبد النعيم، مدير إدارة الأشغال العسكرية، التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، وعدد من قيادات ومسئولي وزارة الصحة والسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الجولة، تأكيد الحرص على المتابعة الدورية لمختلف أعمال تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، والتى تتم دون توقف لهذه المنشآت واستمرارها فى تقديم الخدمات المطلوبة واللازمة للمواطنين من هذا القطاع الحيوي، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة في كافة التخصصات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام بتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات، ومنها القطاع الصحي، وذلك من خلال مساهمته ومشاركته في عمليات التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي.

