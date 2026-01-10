السبت 10 يناير 2026
حوادث

ضبط 7 سائقين يتعاطون المخدرات و11 محكومًا عليهم خلال حملات مرورية بالجيزة

 شنت قوات الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات تحت إشراف اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة والتي استهدفت ضبط مخالفات مرورية بالطرق الصحراوية. 

وتم ضبط ٤٠٠ مخالفة متنوعة شملت تحميل ركاب بشكل مخالف، ومخالفة شروط التراخيص، وأخطاء في الأمن والمتانة، كما تم فحص ٤٥ سائقا، تبين إيجابية ٧ حالات تعاطي للمواد المخدرة، وضبط ١١ محكوم عليهم، مع التحفظ على ١٠ مركبات لمخالفتها قوانين المرور. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية للحفاظ على الانضباط والأمن على الطرق.

