التحفظ على مالك عيادة بالصف بعد إصابة 4 عمال باختناق أثناء تسليك الصرف الصحي

18 حجم الخط

تحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على مالك عيادة خاصة في دائرة مركز شرطة الصف، بعد اتهامه بالإهمال والسماح لعمال بتسليك شبكة الصرف الصحي داخل العيادة، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، أسفر عن تعرض أربعة من العمال للاختناق بسبب عدم توفير شروط السلامة أثناء أداء العمل.

كانت غرفة عمليات النجدة بـ مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بتعرض 4 أشخاص لحالات إغماء إثر تعرضهم لاختناق داخل إحدى العيادات الواقعة بمنطقة الصف.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث حيث تبين أن مالك العيادة سمح لعمال بتسليك شبكة الصرف الصحي داخل العيادة دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.

وقد أسفر هذا الإهمال عن تعرض العمال للاختناق، نتيجة عدم توافر شروط السلامة أثناء تنفيذ العمل. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، في حين تم التحفظ على مالك العيادة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في الصف

وعلى جانب آخر، كانت مديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء مجدي أبو شميلة مدير الأمن، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، نجحت في إنهاء خصومة ثأرية امتدت لسنوات بين عائلتين بدائرة مركز شرطة الصف.

وتعود أحداث الواقعة إلى مشاجرة نشبت بين العائلتين على خلفية خلافات علي حدود واقعة بين أرض زراعية يملكها الطرفان، تطورت إلى اشتباك أسفر عن وقوع ٥ مصابين ومتوفى من الطرفين، وقد تم صدور حكم قضائي ضد أحد أطراف العائلتين وبعد قضائه العقوبة وقبل خروجه قامت الأجهزة الأمنية بعقد صلح بين الطرفين.

وباشرت أجهزة الأمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية والاتصالات المكثفة لإعداد جلسة صلح تضمن إنهاء الخصومة بشكل كامل وإعادة الاستقرار للمنطقة، لا سيما مع وجود رغبة حقيقية من الطرفين في طي صفحة الماضي وبدء مرحلة جديدة دون توترات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.