تعليم الغربية: انتظام امتحانات منتصف العام لصفوف النقل بجميع الإدارات

امتحانات النقل للفصل
امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول
 شهدت مدارس محافظة الغربية اليوم السبت، انتظام وانضباط امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي، وذلك في يومها الأول بجميع الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة وسط التزام كامل بالضوابط والتعليمات الامتحانية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وتحت إشراف ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، حيث بدأت الامتحانات اليوم وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 يناير الجاري.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة داخل جميع المدارس بمختلف نوعياتها ومراحلها التعليمية مع التشديد على الالتزام الكامل بالضوابط الامتحانية وعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة أو الساعات الإلكترونية أو السماعات اللاسلكية داخل اللجان، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضح أن أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى محافظة الغربية بلغت 554722 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية يؤدون الامتحانات داخل 876 مدرسة بينما يؤدي 216503 طلاب وطالبات بالمرحلة الإعدادية الامتحانات داخل 642 مدرسة في حين يؤدي 90454 طالبًا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات داخل 153 مدرسة، بالإضافة إلى 56490 طالبًا وطالبة من طلاب التعليم الفني الذين يؤدون امتحاناتهم في يومها الأول وفقًا للجداول المعلنة لكل صف دراسي ونوعية تعليمية.

وأشار إلى أن امتحانات اليوم شملت أداء طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية، وكذلك طلاب الصفوف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي بنظام الفصل الواحد في مادة اللغة العربية، كما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

وأضاف أن طلاب الصف الأول الثانوي العام أدوا امتحان مادة اللغة العربية بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في حين أدى طلاب صفوف الأول والثاني والرابع الصناعي وطلاب الصفين الأول والثاني الزراعي والتجاري والفندقي امتحانات النقل وفقًا لتخصصاتهم وطبقًا لجداول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2025 / 2026.

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على المتابعة المستمرة لسير الامتحانات بجميع المدارس والتعامل الفوري مع أي معوقات لضمان توفير مناخ هادئ وآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات.

