مدير تعليم الاسكندرية يتابع لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تابع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم الأحد سير الامتحانات بعدد من مدارس المحافظة في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2024.

في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية.

وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الشاطبي الإبتدائية المشتركة بإدارة وسط التعليمية وبحضور الأستاذ عادل حسين مدير عام الإدارة....

حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائى مادة اللغة الأجنبية وطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى مادة العلوم

كما تفقّد لجان مدرسة الشاطبي الإعدادية بنات بذات الإدارة حيث تؤدي طالبات الصف الأول الإعدادى مادة الدراسات وطلاب الصف الثاني الإعدادى مادة العلوم ...

وشدد الدكتور عربي أبوزيد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

وأكد مدير المديرية على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

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