مدرب برشلونة قبل الكلاسيكو: لن نتخلى عن فلسفتنا الهجومية رغم قوة الريال

​أكد الألماني هانس فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، على جاهزية فريقه لخوض مواجهة "الكلاسيكو" المرتقبة غدًا أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي يقام في مدينة الرياض بالسعودية.

وفي نبرة واثقة، شدد فليك على أن فريقه لن يتخلى عن فلسفته الهجومية رغم قوة الخصم.



​تحدي المساحات والتعامل مع مبابي



​وفي رده على سؤال حول كيفية إيقاف النجم الفرنسي كيليان مبابي، أقر فليك بخطورة اللاعب قائلًا: ​"أعلم أنه لاعب رائع، وهو عظيم حقًا في استغلال المساحات خلف الخط الأخير، لكن المواجهة تتعلق بالمنافسة ضد أحد أفضل الفرق في العالم كمنظومة، وليس مبابي بشكل خاص".



​وأضاف فليك موضحًا استراتيجيته: "سنقوم بتكييف بعض التفاصيل الفنية كما نفعل دائمًا، لكن تركيزنا الأساسي ينصب على ريال مدريد كفريق، وعلى الطريقة التي نريد أن نلعب بها وتوقعاتنا لما سيقدمونه".



​التمسك بالهوية، فليك: "نحن نلعب أسلوب البارسا"

​وردًا على سجل المواجهات الأخيرة، فاجأ فليك الصحفيين بسؤال استنكاري حول عدد مباريات الكلاسيكو التي خاضها الفريق مؤخرًا، معقبًا على الخسارة الوحيدة بأن التركيز الآن ينصب على المستقبل.



​واختتم المدرب الألماني تصريحاته برسالة قوية حول هوية الفريق: ​"نحن نركز على فلسفتنا وفكرتنا الخاصة. نريد أن نلعب بأسلوب 'البارسا'، وهو أسلوب مختلف تمامًا عن أسلوب ريال مدريد. هدفنا هو فرض شخصيتنا في الملعب".

