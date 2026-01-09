قائمة بيراميدز لـ مباراة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز قائمة لاعبيه لمباراة وادي دجلة في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.



ويحل نادي بيراميدز ضيفًا على وادي دجلة في الرابعة من عصر غدا السبت على استاد السلام في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

قائمة بيراميدز لمباراة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر



حراسة المرمى: زياد برازيلي - مروان ناصر.

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد - أدهم نبيل - أحمد شد - عمر معلول - يوسف شيكا.

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - يوسف علي - عمر طارق - خالد حاتم - حمزة محمد - كريم هاني - علي حمودة - أحمد فكري.

خط الهجوم: زياد نواوي - يحيى لطفي.

جهاز فريق الشباب بنادي بيراميدز

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز إسلام شكري، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، والمدرب مصطفى أحمد، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

وقررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات غدا السبت في الجولة السادسة بمرحلة مجموعات كأس عاصمة مصر للموسم الجاري.

ويأتي ذلك، بسبب تعارضها مع موعد مباراة منتخب مصر الأول أمام نظيره كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2025" المقامة حاليًا في المغرب، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الجماهير المصرية، لمتابعة مباراة الفراعنة مع منتخب الأفيال.

مباريات السبت في كأس الرابطة

فاركو ضد الأهلي.. الرابعة عصرًا (استاد برج العرب بالإسكندرية).

وادي دجلة ضد بيراميدز.. الرابعة عصرًا (استاد السلام).

كهرباء الإسماعيلية ضد المصري.. السابعة مساءً (استاد السويس الجديد).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.