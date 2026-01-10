السبت 10 يناير 2026
تمديد إيداع المراهق قاتل صديقه في حدائق القبة بدار رعاية الأحداث

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
قررت محكمة الطفل بالأميرية تمديد إيداع مراهق متهما بقتل صديقه بسبب خلافهما حول لعب البلاي ستيشن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بدار الرعاية 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وقال الشهود للنيابة: إن المتهم والمجني عليه دائما التشاجر، مشيرين إلى أنه في يوم الواقعة نشبت مشادة عادية بينهما كالعادة حول أسبقية الجلوس، فقام المتهم بسب الضحية بوالدته فرفض الأخير وتصدى لاعتدائه وتطور الأمر إلى مشاجرة خرجا على إثرها من محل البلاي ستشين ثم طعنه طعنتين نافذتين فأسقطه قتيلا وسط الشارع وفر هاربا قائلا: "قتلته ومش هاخد فيه إعدام علشان طفل".

وكانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما غارقا في دمائه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات اللازمة وسؤال شهود العيان تبين أن مشادة كلامية نشبت بين مراهقين يلعبان بلاي ستيشن في أحد المحال بمنطقة حدائق القبة، حيث تباهى الجاني الذي يبلغ من العمر 15 سنة بفوزه على الضحية البالغ من العمر 17 سنة في لعبة البلاي ستيشن تطورت إلى مشاجرة أقدم فيها الأول على طعن الثاني بسلاح أبيض فأسقطه قتيلا.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حدائق القبة في ضبط المتهم، كما تم نقل جثة المجني عليه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الجريدة الرسمية