الخميس 08 يناير 2026
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل شاب داخل مطعم في بدر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بدر تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض داخل مطعم بمدينة بدر، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق.

مقتل شاب داخل مطعم ببدر 

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة بدر يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما داخل محل مطعم بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة شاب بعدة طعنات متفرقة في جسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة داخل المستشفى.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة كلامية بين المجنى عليه وعامل بالمطعم فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض حتى سقط على الأرض، وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنح بدر مدينة بدر مقتل شاب داخل مطعم ببدر الادارة العامة لمباحث القاهرة قسم شرطة بدر النيابة العامة

