الخميس 08 يناير 2026
شهود واقعة مقتل مراهق على يد زميله للنيابة: قال قتلته ومش هاخد إعدام

استمعت نيابة الطفل إلى أقوال الشهود في واقعة مقتل مراهق على يد آخر بسبب خلافهما حول لعب البلاي ستيشن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة

وقال الشهود للنيابة: إن المتهم والمجني عليه دائما التشاجر، مشيرين إلى أنه في يوم الواقعة نشبت مشادة عادية بينهما كالعادة حول أسبقية الجلوس، فقام المتهم بسب الضحية بوالدته فرفض الأخير وتصدي لاعتدائه وتطور الأمر إلى مشاجرة خرجا على إثرها من محل البلاي ستشين ثم طعنه طعنتين نافذتين فأسقطه قتيلا وسط الشارع وفر هاربا قائلا: "قتلته ومش هاخد فيه إعدام علشان طفل".

وكانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما غارقا في دمائه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات اللازمة وسؤال شهود العيان تبين أن مشادة كلامية نشبت بين مراهقين يلعبان بلاي ستيشن في أحد المحال بمنطقة حدائق القبة، حيث تباهى الجاني الذي يبلغ من العمر 15 سنة بفوزه على الضحية البالغ من العمر 17 سنة في لعبة البلاي ستيشن تطورت إلى مشاجرة أقدم فيها الأول على طعن الثاني بسلاح أبيض فأسقطه قتيلا.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حدائق القبة في ضبط المتهم، كما تم نقل جثة المجني عليه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

