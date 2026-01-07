إحالة مراهق متهم بقتل صديقه بسبب لعب البلاي ستيشن في حدائق القبة لنيابة الطفل

18 حجم الخط

أحالت نيابة حدائق القبة مراهقا متهما بقتل صديقه بسبب خلافهما حول لعب البلاي ستيشن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة إلى نيابة الطفل للتحقيق معه وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما غارقا في دمائه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.



وبإجراء التحريات اللازمة وسؤال شهود العيان تبين أن مشادة كلامية نشبت بين مراهقين يلعبان بلاي ستيشن في أحد المحال بمنطقة حدائق القبة، حيث تباهى الجاني الذي يبلغ من العمر 15 سنة بفوزه على الضحية البالغ من العمر 17 سنة في لعبة البلاي ستيشن تطورت إلى مشاجرة أقدم فيها الأول على طعن الثاني بسلاح أبيض فأسقطه قتيلا.



وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حدائق القبة في ضبط المتهم، كما تم نقل جثة المجني عليه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

