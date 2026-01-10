السبت 10 يناير 2026
حوادث

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في مكان العثور على جثة مسنة بالتجمع

النيابة
النيابة
 صرحت نيابة القاهرة الجديدة بدفن جثة سيدة مسنة عثر عليها ملقاة أسفل فيلا داخل كمبوند بـ منطقة التجمع الخامس، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أهلها لسماع أقوالهم وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المكان لكشف ملابسات الواقعة.  

وتبين من التحقيقات أن السيدة سقطت من الطابق الثاني. 

وأضافت التحريات أن المتوفاة اختل توازنها أثناء وجودها بالشرفة فسقطت على الأرض مفارقة للحياة. 

وأكدت التحريات عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة. 

 

العثور على جثة مسنة بالتجمع الخامس  

 وكان قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة أسفل فيلا داخل كمبوند بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مسنة أسفل فيلا بها كدمات وكسور متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. 

الجريدة الرسمية