تجديد حبس المتهم بالاعتداء على طفلة بمنطقة زراعية في كرداسة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهم بالاعتداء على طفلة بمنطقة زراعية في كرداسة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وكانت النيابة أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن إصابتها.

تفاصيل اتهام عاطل بالاعتداء على طفلة بكرداسة

البداية كانت ورود بلاغ لمركز شرطة كرداسة، يفيد تعرض طفلة تبلغ من العمر 13 عاما، لاعتداء على يد أحد الأشخاص، بمنطقة زراعية.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر 30 عاما، وبإعداد كمين له تم القبض عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء أسرة الطفلة لسماع أقوالهم في الحادث.

وترصد فيتو نص عقوبة التحرش الجديدة، كالتالى:

يعاقب بـ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

